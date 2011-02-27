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Нацбанк знову підвищив вимоги до резервів банків за коштами на рахунках фізосіб Новини БізнесЦензор Фінанси гривня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення додатково підвищити з 11 березня нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 10 відсоткових пунктів.
Відповідні зміни затверджені рішенням правління Нацбанку №71-рш від 23 лютого , що набирає чинності з 10 березня, повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк зауважує, що на цю частину ОР не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.
Після набрання чинності відповідним рішенням обов'язкові резерви банків становитимуть у національній валюті:
за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб – 10%; за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб – 20% (до 11 березня – 10%); за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб – 0%; за коштами вкладів (депозитів) і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів – 10%. В іноземній валюті:
за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб – 20%; за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб – 30% (до 11 березня – 20%); за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб – 10%; за коштами вкладів (депозитів) і коштами на поточних рахунках інших банків- нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів – 20%. "Додаткове підвищення нормативів обов'язкового резервування банків за коштами на поточних рахунках фізичних осіб сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі", – зазначається у повідомленні.
За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, зросте орієнтовно на 60 млрд грн.
Нацбанк очікує, що зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до активнішої конкуренції саме за строкові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами Джерело: https://biz.censor.net/n3402539