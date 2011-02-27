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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:35

  Игорь Алексеевич написав:
  wolfus написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P

ОВДП ж собрались покупать ...


и кто уже купил сегодня или завтра собирается?

Были бы гривны взял бы овгз которые недавно в привате были под 22% , сейчас их уже нет .
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:41

если бы....
если бы в январе 22г....
если бы не в счёт...
кто без если бы...открыл...???
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:55

  flysoulfly написав:в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?

Ждать нужно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:58

  Evgeny написав:
Нацбанк знову підвищив вимоги до резервів банків за коштами на рахунках фізосіб

Мабуть близько 50% коштів на вимогу зберігається у зеленоголайна, яке нічого на залишок не платить. Ще ощад та австріяки аналогічно. То їм що 20% резервувати що 30% не велика втрата.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 27 лют, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:58

  flysoulfly написав:в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?

Интересно, что вопросы почём эта карта будет и какой с неё комис на выдачу не возникают.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

всім привіт,

підскажіть, будь ласка:
1) після закінчення терміну 3-х місячного валютного депозиту я ж можу і не знімати долари з валютної КДВ?
2) за кордоном відсотків немає на знаття доларів з валютної КДВ?
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