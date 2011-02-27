Были бы гривны взял бы овгз которые недавно в привате были под 22% , сейчас их уже нет .
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Додано: Пон 27 лют, 2023 17:35
Были бы гривны взял бы овгз которые недавно в привате были под 22% , сейчас их уже нет .
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:41
если бы....
если бы в январе 22г....
если бы не в счёт...
кто без если бы...открыл...???
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:55
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:58
Мабуть близько 50% коштів на вимогу зберігається у зеленоголайна, яке нічого на залишок не платить. Ще ощад та австріяки аналогічно. То їм що 20% резервувати що 30% не велика втрата.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 27 лют, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лют, 2023 17:58
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
всім привіт,
підскажіть, будь ласка:
1) після закінчення терміну 3-х місячного валютного депозиту я ж можу і не знімати долари з валютної КДВ?
2) за кордоном відсотків немає на знаття доларів з валютної КДВ?
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