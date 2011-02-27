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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:27
Yuri_61 написав:
Тобто, чи відбувається конвертація доларів в євро при безготівковій оплаті в магазинах на місті, наприкад, через касовий апарат з картрідером?
Все буде залежати у якій ви валюті будете платити. Ви можете не помітити і оплата може бути у гривні (термінали вміють визначати країну банка емітента картки) - і ви попадете на жорсткий DCC. Варіант оплати в ойро доларовою карткою теж не кращий спосіб - більшість українських банків при такій оплаті коли їм МПС пришле оплату в ойро - викуплять ваші доляри по власному курсу покупки і тут таки продадуть вам ойро по власному курсу продажу. Отаку ви отримаєте конвертацію. Трошки краще буде якщо валюта оплата буде якась екзотична - злоті, крони, леї, форінти тощо - там втрати будуть не такі критичні. Але платити доларовою карткою в зоні ойро - особливо для новачка без досвіду - високий ризик втрат
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:41
Alien написав:
Але платити доларовою карткою в зоні ойро - особливо для новачка без досвіду - високий ризик втрат
могу предположить, что из вышенаписанного и для неновичка оплата долларовой картой в зоне евро - высокие затраты.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:48
Evgeny написав:
Причины укрепления гривны за последний месяц и в т.ч. сегодня.
1. Приближение начала посевной компании у аграриев.
2. Перемещение со стороны населения спроса на валюту с улицы в банки ( конвертационные депозиты )
3. Некоторое восстановление потребительского спроса.
4. Возврат в банки свободной гривны после прекращений отключений э.э.
5. Постановление НБУ связывающее гривневую ликвидность.
6. Прекращение покупки НБУ новых ОВГЗ.
ха-ха
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:52
cohan написав: Evgeny написав:
Причины укрепления гривны за последний месяц и в т.ч. сегодня.
1. Приближение начала посевной компании у аграриев.
2. Перемещение со стороны населения спроса на валюту с улицы в банки ( конвертационные депозиты )
3. Некоторое восстановление потребительского спроса.
4. Возврат в банки свободной гривны после прекращений отключений э.э.
5. Постановление НБУ связывающее гривневую ликвидность.
6. Прекращение покупки НБУ новых ОВГЗ.
ха-ха
Комрад, куда деньги дальше?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56
wolfus написав:
могу предположить, что из вышенаписанного и для неновичка оплата долларовой картой в зоне евро - высокие затраты.
Может имеется в виду, что не новичок не поленится глянуть на тарифы своего банка до покупки и выбрать менее жадный банк?
Но вообще, чтобы банк евро в доллар конвертировал через гривну (или я ХЗ что имеется в виду под "викуплять ваші доляри по власному курсу покупки і тут таки продадуть вам ойро по власному курсу продажу") - это не то, чтобы большинство, а я таких в Украине и не припомню даже. Обычно это делается по прямому курсу МПС или кросс-курсу банка. Вот комис могут накинуть. Например, Сеня на дополнительные 1.2% бреет.
Востаннє редагувалось moveton
в Пон 27 лют, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56
mustbe написав: Игорь Алексеевич написав: ihorsic написав:
Головне щоб не в мінус каруселити....
вы думаете не найдутся такие???
Идея банк уже первая на пороге стоит.... в каруселях.
На самом деле - есть ещё одна банка, которая формально состоит в клубе.
Но её условия настолько убоги (хуже идейки), что даже не стал вносить её в таблицу, ибонех
Так если у идейки профита 342грн, у этих крохоборов вообще он отрицательный, небось?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:06
добре, що приватбанк відхиляє оплату товару послуг за кордоном, якщо ти випадково погоджуєшся оплатити гривневою картою з конвертацією на стороні магазину.
потрібно казати в магазині, що будеш єврами розраховуватися, тоді приватбанк на своїй стороні конвертує гривні у євро.
Гадаю, що й інші українські банки так діють.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:19
ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
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