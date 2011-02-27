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emeta написав:Валютная карта под депо вроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии
Вот в словах "под депо" есть засада. Если посмотреть на те карты, что предлагаются на сайте на общих основаниях, то там везде комис на обнал. Вот, например, Classic мгновенная:
зняття готівки в касах/банкоматах ПАТ «МТБ БАНК»: 1% min 5 грн. зняття готівки в касах/банкоматах інших банків України: 1,5% min 5 грн. (экв.USD/EUR/CNY)
А чтобы получить КДВ нужен продукт, к которому она относится. Например, зарплатный контракт или депо. Но тут же не Приват: депо в приложении нельзя заключить без указания карты, куда его выплачивать. Получается заколдованный круг. Когда они руками сами оформляли, то заказывали карту ещё до депо и привязывали выплату не дожидаясь активации карты. Но в приложении я не видел, чтобы так можно было. Вот ща потыкался ещё раз: если нет карты в нужной валюте, то предлагает заказать пластик или диджитал, но в вариантах выбора нет КДВ.
emeta написав:Но можно снимать и без карты напрямую со счёта (было во всяком случае)
Это, как минимум, счёт открывать нужно. И наверняка обнал с комисом. Мне во всяком случае в отделении говорили, что КДВ - единственный способ получить без комиса.
khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
у деполюдей приймати участь у всяких аферах на останні гроші викликає непорозуміння. тут 99,99 не крутить конвертацію на останні гроші буде курс 37,50 і добре , головне без втрат і живий долар на кармані.
А - банка отдала сегодня синими. Правда просили лично приходить в отделение и делать заказ, говорят горячка тормозит и не сообщает им. В отделении менедж. бегали просили приходить к ним и они помогут с оформлением. У них мозги кипят от посетителей с коммуналкой и др. бредовыми вопросами...
emeta написав:С текущего валютного. А что за КДВ у морячков? я и не знал Два текущих: грн и валютный, карта особо не нужна как оказалось. Но может что-то поменялось конечно.
А у меня текущих вообще нет, только карточные. Гипотетически, можно открыть и текущие, но, в первой вкладке тарифов почему-то указано:
2.2.1. Виплата готівкових коштів: 2.2.1.1. у сумі до 100 000,00 грн, або еквівалент по курсу НБУ 1,00% від суми платежу, мін 10 грн. 2.2.1.2. у сумі від 100 000,01 грн до 500 000,00 грн, або еквівалент по курсу НБУ 0,9% від суми платежу 2.2.1.3. у сумі від 500 000,01 грн , або еквівалент по курсу НБУ 0,8% від суми платежу
Поэтому проку в них пока не вижу.
Там есть страничка "Вкладнику Рахунок", где обнал на шару, но его обещали после начала марта 2020 года больше не открывать.
flysoulfly написав:поменялось же! как я понял, обе(или и одна+текущий?) карты теперь нужно для открывания депо в аппке
По-идее, можно вместо карт открыть и текущие и с них и на них депо. Но смысл? Что так, что так 1% слупят. Разве что на суммах больше 100к грн небольшая экономия.