Додано: Пон 27 лют, 2023 21:09

emeta написав: Валютная карта под депо вроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии Валютная картавроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии

зняття готівки в касах/банкоматах ПАТ «МТБ БАНК»: 1% min 5 грн.

зняття готівки в касах/банкоматах інших банків України: 1,5% min 5 грн. (экв.USD/EUR/CNY)



emeta написав: Но можно снимать и без карты напрямую со счёта (было во всяком случае) Но можно снимать и без карты напрямую со счёта (было во всяком случае)

Вот в словах "под депо" есть засада. Если посмотреть на те карты, что предлагаются на сайте на общих основаниях, то там везде комис на обнал. Вот, например,А чтобы получить КДВ нужен продукт, к которому она относится. Например, зарплатный контракт или депо. Но тут же не Приват: депо в приложении нельзя заключить без указания карты, куда его выплачивать. Получается заколдованный круг. Когда они руками сами оформляли, то заказывали карту ещё до депо и привязывали выплату не дожидаясь активации карты. Но в приложении я не видел, чтобы так можно было. Вот ща потыкался ещё раз: если нет карты в нужной валюте, то предлагает заказать пластик или диджитал, но в вариантах выбора нет КДВ.Это, как минимум, счёт открывать нужно. И наверняка обнал с комисом. Мне во всяком случае в отделении говорили, что КДВ - единственный способ получить без комиса.