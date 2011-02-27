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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 680681682683>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:51

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?
Интересно, что вопросы почём эта карта будет и какой с неё комис на выдачу не возникают.
ну дык "все побежали - и я побежал". Смотрю таблицу - вижу итоговый курс. Что-то в таблице еще по марфину не учтено, какая-то комиссия, плата? -я ж не вкурсе :(


Валютная карта под депо вроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии
Но можно снимать и без карты напрямую со счёта (было во всяком случае)
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:59

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:[quote="5546636:flysoulfly"
в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы

Интересно, что вопросы почём эта карта будет и какой с неё комис на выдачу не возникают.
ну дык "все побежали - и я побежал". Смотрю таблицу - вижу итоговый курс. Что-то в таблице еще по марфину не учтено, какая-то комиссия, плата? -я ж не вкурсе :(

Валютная карта под депо вроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии
Но можно снимать и без карты напрямую со счёта (было во всяком случае)
а на гривневую без комиссии зачисление чужими р2р и сэп ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:09

  emeta написав:Валютная карта под депо вроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии

Вот в словах "под депо" есть засада. Если посмотреть на те карты, что предлагаются на сайте на общих основаниях, то там везде комис на обнал. Вот, например, Classic мгновенная:
зняття готівки в касах/банкоматах ПАТ «МТБ БАНК»: 1% min 5 грн.
зняття готівки в касах/банкоматах інших банків України: 1,5% min 5 грн. (экв.USD/EUR/CNY)

А чтобы получить КДВ нужен продукт, к которому она относится. Например, зарплатный контракт или депо. Но тут же не Приват: депо в приложении нельзя заключить без указания карты, куда его выплачивать. Получается заколдованный круг. Когда они руками сами оформляли, то заказывали карту ещё до депо и привязывали выплату не дожидаясь активации карты. Но в приложении я не видел, чтобы так можно было. Вот ща потыкался ещё раз: если нет карты в нужной валюте, то предлагает заказать пластик или диджитал, но в вариантах выбора нет КДВ.

  emeta написав:Но можно снимать и без карты напрямую со счёта (было во всяком случае)

Это, как минимум, счёт открывать нужно. И наверняка обнал с комисом. Мне во всяком случае в отделении говорили, что КДВ - единственный способ получить без комиса.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:33

  flysoulfly написав:а на гривневую без комиссии зачисление чужими р2р и сэп ?

Гривневой карты нет у меня, заносил на текущий счет налом

  moveton написав:Это, как минимум, счёт открывать нужно. И наверняка обнал с комисом. Мне во всяком случае в отделении говорили, что КДВ - единственный способ получить без комиса.


Мне выдавали со счёта без комиссии, карты с собой не было просто
Востаннє редагувалось emeta в Пон 27 лют, 2023 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати

у деполюдей приймати участь у всяких аферах на останні гроші
викликає непорозуміння.
тут 99,99 не крутить конвертацію на останні гроші
буде курс 37,50 і добре , головне без втрат і живий долар на кармані.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37

  emeta написав:Мне выдавали со счёта без комиссии, карты с собой не было просто

Текущего счёта или всё таки счёта КДВ? Если последнее, то верю, что без комиса, но я ХЗ, как его завести без КДВ.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:43

  moveton написав:
  emeta написав:Мне выдавали со счёта без комиссии, карты с собой не было просто

Текущего счёта или всё таки счёта КДВ? Если последнее, то верю, что без комиса, но я ХЗ, как его завести без КДВ.


С текущего валютного.
А что за КДВ у морячков? я и не знал
Два текущих: грн и валютный, карта особо не нужна как оказалось.
Но может что-то поменялось конечно.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:55

А - банка отдала сегодня синими. Правда просили лично приходить в отделение и делать заказ, говорят горячка тормозит и не сообщает им. В отделении менедж. бегали просили приходить к ним и они помогут с оформлением. У них мозги кипят от посетителей с коммуналкой и др. бредовыми вопросами...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:55

  emeta написав:Два текущих: грн и валютный, карта особо не нужна как оказалось.
Но может что-то поменялось конечно.
поменялось же! как я понял, обе(или и одна+текущий?) карты теперь нужно для открывания депо в аппке
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:58

  emeta написав:С текущего валютного.
А что за КДВ у морячков? я и не знал
Два текущих: грн и валютный, карта особо не нужна как оказалось.
Но может что-то поменялось конечно.

А у меня текущих вообще нет, только карточные. Гипотетически, можно открыть и текущие, но, в первой вкладке тарифов почему-то указано:
2.2.1. Виплата готівкових коштів:
2.2.1.1. у сумі до 100 000,00 грн, або еквівалент по курсу НБУ 1,00% від суми платежу, мін 10 грн.
2.2.1.2. у сумі від 100 000,01 грн до 500 000,00 грн, або еквівалент по курсу НБУ 0,9% від суми платежу
2.2.1.3. у сумі від 500 000,01 грн , або еквівалент по курсу НБУ 0,8% від суми платежу

Поэтому проку в них пока не вижу.

Там есть страничка "Вкладнику Рахунок", где обнал на шару, но его обещали после начала марта 2020 года больше не открывать.

  flysoulfly написав:поменялось же! как я понял, обе(или и одна+текущий?) карты теперь нужно для открывания депо в аппке

По-идее, можно вместо карт открыть и текущие и с них и на них депо. Но смысл? Что так, что так 1% слупят. Разве что на суммах больше 100к грн небольшая экономия.
moveton
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