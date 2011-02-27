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emeta написав:Валютная карта под депо вроде бесплатная была и снятие с неё без комиссии
Вот в словах "под депо" есть засада. Если посмотреть на те карты, что предлагаются на сайте на общих основаниях, то там везде комис на обнал. Вот, например, Classic мгновенная:
зняття готівки в касах/банкоматах ПАТ «МТБ БАНК»: 1% min 5 грн. зняття готівки в касах/банкоматах інших банків України: 1,5% min 5 грн. (экв.USD/EUR/CNY)
А чтобы получить КДВ нужен продукт, к которому она относится. Например, зарплатный контракт или депо.
депо в приложении нельзя заключить без указания карты, куда его выплачивать. Получается заколдованный круг.
Когда они руками сами оформляли, то заказывали карту ещё до депо и привязывали выплату не дожидаясь активации карты. Но в приложении я не видел, чтобы так можно было. Вот ща потыкался ещё раз: если нет карты в нужной валюте, то предлагает заказать пластик или диджитал, но в вариантах выбора нет КДВ.
Мне во всяком случае в отделении говорили, что КДВ - единственный способ получить без комиса.
khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
у деполюдей приймати участь у всяких аферах на останні гроші викликає непорозуміння. тут 99,99 не крутить конвертацію на останні гроші буде курс 37,50 і добре , головне без втрат і живий долар на кармані.
Evgeny написав:Причины укрепления гривны за последний месяц и в т.ч. сегодня.
1. Приближение начала посевной компании у аграриев. 2. Перемещение со стороны населения спроса на валюту с улицы в банки ( конвертационные депозиты ) 3. Некоторое восстановление потребительского спроса. 4. Возврат в банки свободной гривны после прекращений отключений э.э. 5. Постановление НБУ связывающее гривневую ликвидность. 6. Прекращение покупки НБУ новых ОВГЗ.
ха-ха
Комрад, куда деньги дальше?
пока придержать, летом в гос программы (от бумаг до бумаг , недвига пока мутная тема), там если Кодекс примут - депо тоже подрасти должны
cohan написав:что вы за шухер развели тут? пожертвуйте 500 баксов на месяц, откройте депозит ну на три для приличия
Вариант. Ещё, гипотетически, можно оформить мгновенную, лучше диджитал, сделать конверт на неё, потом, размахивая приложением с оформленным депо, вытребовать в отделении КДВ, через три месяца перевести с диджитал на КДВ и снять без комиса. Тогда не нужно ждать две недели перед открытием конверта. Но я бы уточнил в отделении дадут ли так КДВ или обязательно, чтобы депозит в отделении оформлялся. Если верить сайту, то годится и конверт, но там могли забыть обновить.
moveton написав:Ещё, гипотетически, можно оформить мгновенную, лучше диджитал, сделать конверт на неё, потом, размахивая приложением с оформленным депо, вытребовать в отделении КДВ, через три месяца перевести с диджитал на КДВ
такой перевод выплаты можно в их приложении сделать?
moveton написав:через три месяца перевести с диджитал на КДВ
такой перевод выплаты можно в их приложении сделать?
Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно.