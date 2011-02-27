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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:02

  flysoulfly написав:т.е. "пока" - это 3 месяца? :shock: ХЗ как держать спокойно, глядя на цены вокруг - обесцениваются "кирпичи"...

Можно биток прикупить. Новости кричат, что лучшее вложение этого года :P
moveton
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  #<1 ... 681682683684
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