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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:02
flysoulfly написав:
т.е. "пока" - это 3 месяца?
ХЗ как держать спокойно, глядя на цены вокруг - обесцениваются "кирпичи"...
Можно биток прикупить. Новости кричат, что лучшее вложение этого года
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moveton
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