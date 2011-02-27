RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:49

  flysoulfly написав:
  moveton написав:через три месяца перевести с диджитал на КДВ
такой перевод выплаты можно в их приложении сделать?

Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:02

  flysoulfly написав:т.е. "пока" - это 3 месяца? :shock: ХЗ как держать спокойно, глядя на цены вокруг - обесцениваются "кирпичи"...

Можно биток прикупить. Новости кричат, что лучшее вложение этого года :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:01

  moveton написав:
  flysoulfly написав:т.е. "пока" - это 3 месяца? :shock: ХЗ как держать спокойно, глядя на цены вокруг - обесцениваются "кирпичи"...

Можно биток прикупить. Новости кричат, что лучшее вложение этого года :P
раз кричет, значит явно что-то не то... ,
а лучшее вложение будущих нескольких лет для реальных пацанов с баблом - акции производителей оружия. имхо, этот рост "еще и не начинали".
flysoulfly
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 13.01.09
Подякував: 610 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 01:01

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:через три месяца перевести с диджитал на КДВ
такой перевод выплаты можно в их приложении сделать?

Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно.

Покурил тарифы их КДВ. Всё таки там не "всё бесплатно", как мне утверждали в отделении. В частности, "Безготівкове зарахування коштів на рахунок: ... в межах Банку з власних рахунків та рахунків інших фізичних осіб, з інших Банків" комис 0.6%. Так что перевод-то сделать можно, но он будет платным. Но в соседнем разделе есть пункт: "Поповнення за номером рахунку при внесенні готівки в касу Банку: ... власником рахунку при пред'явленні платіжної картки за допомогою POS-терміналу в касі Банку (зарахування грошових коштів On-line)" - это на шару. Но не факт, что работает для перевода валюты. И не исключено, что для мгновенной это будет засчитано, как снятие налички и тогда побреют на 1%. В общем, нужно приходить в отделение и брать за горло.
Или сразу смириться с предварительным месячным депо и двумя неделями. В принципе, предварительное депо может быть и конвертом на 100$ Он этот неполный доллар комиса при выдаче окупит с лихвой.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 681682683684
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.