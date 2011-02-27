Додано: Вів 28 лют, 2023 01:01

moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав: через три месяца перевести с диджитал на КДВ через три месяца такой перевод выплаты можно в их приложении сделать? такой перевод выплаты можно в их приложении сделать?

Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно. Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно.

Покурил тарифы их КДВ. Всё таки там не "всё бесплатно", как мне утверждали в отделении. В частности, "Безготівкове зарахування коштів на рахунок: ... в межах Банку зта рахунків інших фізичних осіб, з інших Банків" комис 0.6%. Так что перевод-то сделать можно, но он будет платным. Но в соседнем разделе есть пункт: "Поповнення за номером рахунку при внесенні готівки в касу Банку: ... власником рахунку при пред'явленні платіжної картки за допомогою POS-терміналу в касі Банку (зарахування грошових коштів On-line)" - это на шару. Но не факт, что работает для перевода валюты. И не исключено, что для мгновенной это будет засчитано, как снятие налички и тогда побреют на 1%. В общем, нужно приходить в отделение и брать за горло.Или сразу смириться с предварительным месячным депо и двумя неделями. В принципе, предварительное депо может быть и конвертом на 100$ Он этот неполный доллар комиса при выдаче окупит с лихвой.