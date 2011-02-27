Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:49
Думаю, что да. Перевод с карты на карту по номеру карты в нём есть. Согласно тарифов мгновенной, на другой свой счёт перевод бесплатен. Но даже если заартачится - всё равно ж за долларами в отделение приходить. Там и переведут заодно.
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:02
Додано: Вів 28 лют, 2023 00:01
раз кричaт, значит явно что-то не то... ,
а лучшее вложение будущих нескольких лет - для реальных пацанов с баблом - акции производителей оружия.
имхо, этот рост "еще и не начинали".
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 28 лют, 2023 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 лют, 2023 01:01
Покурил тарифы их КДВ. Всё таки там не "всё бесплатно", как мне утверждали в отделении. В частности, "Безготівкове зарахування коштів на рахунок: ... в межах Банку з власних рахунків та рахунків інших фізичних осіб, з інших Банків" комис 0.6%. Так что перевод-то сделать можно, но он будет платным. Но в соседнем разделе есть пункт: "Поповнення за номером рахунку при внесенні готівки в касу Банку: ... власником рахунку при пред'явленні платіжної картки за допомогою POS-терміналу в касі Банку (зарахування грошових коштів On-line)" - это на шару. Но не факт, что работает для перевода валюты. И не исключено, что для мгновенной это будет засчитано, как снятие налички и тогда побреют на 1%. В общем, нужно приходить в отделение и брать за горло.
Или сразу смириться с предварительным месячным депо и двумя неделями. В принципе, предварительное депо может быть и конвертом на 100$ Он этот неполный доллар комиса при выдаче окупит с лихвой.
Додано: Вів 28 лют, 2023 06:44
Додано: Вів 28 лют, 2023 09:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А тим часом, долар вже приймають по 38,5. Схоже, що справді курс НБУ і обмінників приблизно зрівняються.
Додано: Вів 28 лют, 2023 09:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Українським вкладникам хочуть скасувати оподаткування депозитів. Не всіх, а лише у сумі до 600 тис. грн. Відповідний законопроєкт минулого тижня було зареєстровано у Верховній Раді за номером 9037 депутатом Олегом Воронько (група «Відновлення України»).
гукайте КХ , настає його час, "буде пікнічкувати".
09-30
🇺🇸$•38.80/39.10
🇪🇺€•40.70/41.10
Востаннє редагувалось Goodman в Вів 28 лют, 2023 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 лют, 2023 09:30
Це сталося: по євро частина банків вже з від'ємною маржою. Ідеябанк по долару майже досягнув 0% дохідності.
Додано: Вів 28 лют, 2023 09:46
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