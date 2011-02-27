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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:05

  ScaryBee написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:т.е. "пока" - это 3 месяца? :shock: ХЗ как держать спокойно, глядя на цены вокруг - обесцениваются "кирпичи"...

Можно биток прикупить. Новости кричат, что лучшее вложение этого года :P

кращим він був по 16К (а вже 24К)


июль 2022 получил $50,04 битками,
для интереса,
с тех пор поглядываю: на моменте в тот же день он стал 49,9+ ... , ну а сегодня 48,62...
да, $50 с того времени так и не превысил
ну или уверенно не превысил - может, недавно и был...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:12

Дивно, але вчора чомусь ці розрахунки потерли?

  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.

Давайте візьмемо НЕ найвищі відсотки))
А хоча б 15% - але ще віднімемо податки, то ТВЕРДИХ вийде 12%! А це 1% на місяць!
Тобто якщо покласти 500Кгрн на депо, то через 3міс отримаємо 515Кгрн!
А якщо покласти 500Кгрн на конверт депо, наприклад по приватіському курсу 37,45(виходить 13 351дол) - то через 3міс отримаємо 520 694грн, якщо курс долара на той момент буде 39,00 на ЧР :D
Тож, як бачимо на 5 694грн буде більше/вигідніше :D
А от якщо буде курс 38,60 - от тоді вже вийдемо в нуль! :D
А точніше - вигода буде однаковою!
Що так розмістити, а що так...

Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍🤫🤫🤫😉
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:30

Успіх Курс уже 38,60! :lol: І це ще не вечір...
Долар по 4 грн
 
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