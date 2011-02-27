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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:53
Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?
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Snower
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Додано: Вів 28 лют, 2023 10:59
Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃
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ihorsic
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cohan
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:09
Snower написав:
Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?
я так понимаю таких депозитов было немного
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:11
ihorsic написав:
Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃
Тепер треба відчиняти новий клуб "гривнедепо на 3міс." і на першій сторінці розміщувати таблицю банків з найвигіднішими відсотками на короткі терміни гривнедепо!
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:12
angra написав:
Раніше було важко купити долар в банку, тепер буде важко здати. В Полтавабанку вчора мені так і сказали, долар не приймаємо.
А на міжбанку попит перевищує пропозицію
Мне что-то подказывает, что по 36.93 на наличном рынке и сейчас с руками оторвут, но такого предложения не много.
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moveton
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:24
Подскажите по открытию в ТАС онлайн. Есть там комиссии какие на депо 3 мес. Пробовал сегодня открыть депо ровно под сумму на гривневой карте: дало отлуп с сообщением "Валютообмен не удачен". Вот сижу и думаю, может там есть какой комисс, который я не учел
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kolyuchy
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:29
kolyuchy написав:
Подскажите по открытию в ТАС онлайн. Есть там комиссии какие на депо 3 мес. Пробовал сегодня открыть депо ровно под сумму на гривневой карте: дало отлуп с сообщением "Валютообмен не удачен". Вот сижу и думаю, может там есть какой комисс, который я не учел
У Тасi інколи не відкриває депо коли сума дорівнює залишку на рахунку - вимагає на копійку більше. Спробуйте докинути зайву копійку - має допомогти
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Alien
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:31
Успіх написав: ihorsic написав:
Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃
Тепер треба відчиняти новий клуб "гривнедепо на 3міс." і на першій сторінці розміщувати таблицю банків з найвигіднішими відсотками на короткі терміни гривнедепо!
гривнедепо - для дилетантів. Для шанованих людей є овдп.
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ScaryBee
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