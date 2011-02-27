RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 684685686687>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?
Snower
 
Повідомлень: 18
З нами з: 17.12.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 832
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ОТП не даром требовал открывать доп депозит - настало (еще не настало) время когда доход с него больше чем с конверта :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5270
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:04

  Snower написав:Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?

ну да, зато переложат на след полгода и вот тогда уж точно :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5270
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:09

  Snower написав:Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?

я так понимаю таких депозитов было немного
flex123
 
Повідомлень: 92
З нами з: 10.12.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:11

Ще не було так, щоб не було ніяк!©)))

  ihorsic написав:Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃

Тепер треба відчиняти новий клуб "гривнедепо на 3міс." і на першій сторінці розміщувати таблицю банків з найвигіднішими відсотками на короткі терміни гривнедепо! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 18.03.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:12

  angra написав:Раніше було важко купити долар в банку, тепер буде важко здати. В Полтавабанку вчора мені так і сказали, долар не приймаємо.
А на міжбанку попит перевищує пропозицію

Мне что-то подказывает, что по 36.93 на наличном рынке и сейчас с руками оторвут, но такого предложения не много.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:24

Подскажите по открытию в ТАС онлайн. Есть там комиссии какие на депо 3 мес. Пробовал сегодня открыть депо ровно под сумму на гривневой карте: дало отлуп с сообщением "Валютообмен не удачен". Вот сижу и думаю, может там есть какой комисс, который я не учел
kolyuchy
 
Повідомлень: 447
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:29

  kolyuchy написав:Подскажите по открытию в ТАС онлайн. Есть там комиссии какие на депо 3 мес. Пробовал сегодня открыть депо ровно под сумму на гривневой карте: дало отлуп с сообщением "Валютообмен не удачен". Вот сижу и думаю, может там есть какой комисс, который я не учел
У Тасi інколи не відкриває депо коли сума дорівнює залишку на рахунку - вимагає на копійку більше. Спробуйте докинути зайву копійку - має допомогти
Alien
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:31

  Успіх написав:
  ihorsic написав:Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃

Тепер треба відчиняти новий клуб "гривнедепо на 3міс." і на першій сторінці розміщувати таблицю банків з найвигіднішими відсотками на короткі терміни гривнедепо! :D

гривнедепо - для дилетантів. Для шанованих людей є овдп.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 27.06.22
Подякував: 120 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 684685686687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55260
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6531)
28.02.2023 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.