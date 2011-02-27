ScaryBee написав:
гривнедепо - для дилетантів. Для шанованих людей є овдп.
а для ріал жреців - ОЗДП із 200% в валюті
і без податків
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Додано: Вів 28 лют, 2023 11:37
а для ріал жреців - ОЗДП із 200% в валюті
і без податків
Додано: Вів 28 лют, 2023 11:40
Alien Снизил сумму - не помогло...
Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.
Додано: Вів 28 лют, 2023 11:53
націоналізують? чи під ніж як фарсіка?
Додано: Вів 28 лют, 2023 11:55
я може перевкладусь, але це не точно, завтра погашення військових під 11%
Додано: Вів 28 лют, 2023 12:04
Это норм. Во многих банках так. А мне из центральной службы поддержки ТАСи только что звонили в ответ на мою жалобу, что мне в отделении при моей личной явке вешали лапшу на уши, что в отделении теперь оформление только по тем же условиям, что и в онлайне. Убеждали, что меня неправильно поняли потому, что никак не могли в отделении не знать, что условия остались старые. А ещё убеждали, что онлайново по 37.4 получается выгоднее, чем оффлайново на 3 месяца. Я таки после разговора уже сам пересчитал: всё в таблице верно, оффлайново выгоднее. Так что в ТАСе даже калькуляторами пользоваться не умеют. Да и в целом разговор тот ещё чудесный. Краткая выдержка:
- Комис же при оформлении в отделении получается 1.1%?
- Какой ещё 1.1%? Откуда вы такое взяли?
- На 100к грн добавляем 0.5% и 600 грн - 1100 грн. Правильно?
- Правильно
- Это от 100к составляет 1.1%?
- Какой 1.1%? Ничего не понимаю. В приложении выгоднее, точно вам говорю! Там же без комиссий!
Додано: Вів 28 лют, 2023 12:05
Коротко про ситуацію з курсом валюти і клубом 100к :D
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