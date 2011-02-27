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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 685686687688689>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:37

  ScaryBee написав:
  Успіх написав:
  ihorsic написав:Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃

Тепер треба відчиняти новий клуб "гривнедепо на 3міс." і на першій сторінці розміщувати таблицю банків з найвигіднішими відсотками на короткі терміни гривнедепо! :D

гривнедепо - для дилетантів. Для шанованих людей є овдп.


а для ріал жреців - ОЗДП із 200% в валюті :)
і без податків
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:40

Alien Снизил сумму - не помогло...

Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:53

  Evgeny написав:Мотор банк.
100% акций принадлежит Богуслаеву
https://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholders/

25 февраля ЕС ввел санкции против Богуслаева

С 23 октября 2022 Богуслаев находится под стражей в СИЗО.

Мое мнение - с учетом санкций на Богуслаева которые ввел ЕС в пятницу - банк не жилец, вопрос времени.

націоналізують? чи під ніж як фарсіка?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:55

  Игорь Алексеевич написав:
  wolfus написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P

ОВДП ж собрались покупать ...


и кто уже купил сегодня или завтра собирается?

я може перевкладусь, але це не точно, завтра погашення військових під 11%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:04

  kolyuchy написав:Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.

Это норм. Во многих банках так. А мне из центральной службы поддержки ТАСи только что звонили в ответ на мою жалобу, что мне в отделении при моей личной явке вешали лапшу на уши, что в отделении теперь оформление только по тем же условиям, что и в онлайне. Убеждали, что меня неправильно поняли потому, что никак не могли в отделении не знать, что условия остались старые. А ещё убеждали, что онлайново по 37.4 получается выгоднее, чем оффлайново на 3 месяца. Я таки после разговора уже сам пересчитал: всё в таблице верно, оффлайново выгоднее. Так что в ТАСе даже калькуляторами пользоваться не умеют. Да и в целом разговор тот ещё чудесный. Краткая выдержка:
- Комис же при оформлении в отделении получается 1.1%?
- Какой ещё 1.1%? Откуда вы такое взяли?
- На 100к грн добавляем 0.5% и 600 грн - 1100 грн. Правильно?
- Правильно
- Это от 100к составляет 1.1%?
- Какой 1.1%? Ничего не понимаю. В приложении выгоднее, точно вам говорю! Там же без комиссий!
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:32

  Snower написав:Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?



маячня, валюта є у всіх (навіть видають з пачки-номери підряд)
але профіт з 220 дол за 3 міс впад до 70 дол (але всеж краще ніж у матраці)

де той магнат, що каруселів 73к дол? (на цієї сумі профіт був умовно 500 дол в місяць, на сьогодні це 150-160дол) вважаю що такою сумою гратися не варто
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:35

Попросимо автора підготувати тему з таблицею гривневих депозитів. Коли клЮбу100 прийде амінь, щоб у останньому пості лише добавити ссилку. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:36

  moveton написав:
  kolyuchy написав:Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.

Это норм. Во многих банках так. А мне из центральной службы поддержки ТАСи только что звонили в ответ на мою жалобу, что мне в отделении при моей личной явке вешали лапшу на уши, что в отделении теперь оформление только по тем же условиям, что и в онлайне. Убеждали, что меня неправильно поняли потому, что никак не могли в отделении не знать, что условия остались старые. А ещё убеждали, что онлайново по 37.4 получается выгоднее, чем оффлайново на 3 месяца. Я таки после разговора уже сам пересчитал: всё в таблице верно, оффлайново выгоднее. Так что в ТАСе даже калькуляторами пользоваться не умеют. Да и в целом разговор тот ещё чудесный. Краткая выдержка:
- Комис же при оформлении в отделении получается 1.1%?
- Какой ещё 1.1%? Откуда вы такое взяли?
- На 100к грн добавляем 0.5% и 600 грн - 1100 грн. Правильно?
- Правильно
- Это от 100к составляет 1.1%?
- Какой 1.1%? Ничего не понимаю. В приложении выгоднее, точно вам говорю! Там же без комиссий!


убедил,
а отделение убедилось в ваших розрахунках?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:40

  Успіх написав:
  ihorsic написав:Доброго дня шановні! Ну що зачиняємо клуб чи ще поборсаємось?
Долар пробив всі психологічні бар'єри 😃😃😃

Тепер треба відчиняти новий клуб "гривнедепо на 3міс." і на першій сторінці розміщувати таблицю банків з найвигіднішими відсотками на короткі терміни гривнедепо! :D


можно делать параллельно,
чтобы сранивать доходность
гривнодепо сегодня не дает больше 1% в месяц (банки помойки не в счет), если через 3м откупить долл по 37-тогда да
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:44

  prodigy написав:а отделение убедилось в ваших розрахунках?

Отделение мне нужно убеждать не в моих расчётах, а в том, что они всё ещё заключают договора по оффлайновым условиям. Но тут уже не знаю когда у меня будет следующая попытка. ТАСя по списку выгодности солидно опустилась. А с такими движухами по курсу налички как бы скоро не пришлось вообще на конверты забивать.
moveton
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