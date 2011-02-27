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kolyuchy написав:Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.
Это норм. Во многих банках так. А мне из центральной службы поддержки ТАСи только что звонили в ответ на мою жалобу, что мне в отделении при моей личной явке вешали лапшу на уши, что в отделении теперь оформление только по тем же условиям, что и в онлайне. Убеждали, что меня неправильно поняли потому, что никак не могли в отделении не знать, что условия остались старые. А ещё убеждали, что онлайново по 37.4 получается выгоднее, чем оффлайново на 3 месяца. Я таки после разговора уже сам пересчитал: всё в таблице верно, оффлайново выгоднее. Так что в ТАСе даже калькуляторами пользоваться не умеют. Да и в целом разговор тот ещё чудесный. Краткая выдержка: - Комис же при оформлении в отделении получается 1.1%? - Какой ещё 1.1%? Откуда вы такое взяли? - На 100к грн добавляем 0.5% и 600 грн - 1100 грн. Правильно? - Правильно - Это от 100к составляет 1.1%? - Какой 1.1%? Ничего не понимаю. В приложении выгоднее, точно вам говорю! Там же без комиссий!
Snower написав:Доречи! Може бути таке, що курс нацбанку зменшиться і ті, хто вклався у депозит з конвертацією у долар з гривні за курсом 36,6 отримає конвертацією доларів у гривню за курсом, припустимо, 35,6 і люди втратять гроші?
маячня, валюта є у всіх (навіть видають з пачки-номери підряд) але профіт з 220 дол за 3 міс впад до 70 дол (але всеж краще ніж у матраці)
де той магнат, що каруселів 73к дол? (на цієї сумі профіт був умовно 500 дол в місяць, на сьогодні це 150-160дол) вважаю що такою сумою гратися не варто
kolyuchy написав:Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.
Это норм. Во многих банках так. А мне из центральной службы поддержки ТАСи только что звонили в ответ на мою жалобу, что мне в отделении при моей личной явке вешали лапшу на уши, что в отделении теперь оформление только по тем же условиям, что и в онлайне. Убеждали, что меня неправильно поняли потому, что никак не могли в отделении не знать, что условия остались старые. А ещё убеждали, что онлайново по 37.4 получается выгоднее, чем оффлайново на 3 месяца. Я таки после разговора уже сам пересчитал: всё в таблице верно, оффлайново выгоднее. Так что в ТАСе даже калькуляторами пользоваться не умеют. Да и в целом разговор тот ещё чудесный. Краткая выдержка: - Комис же при оформлении в отделении получается 1.1%? - Какой ещё 1.1%? Откуда вы такое взяли? - На 100к грн добавляем 0.5% и 600 грн - 1100 грн. Правильно? - Правильно - Это от 100к составляет 1.1%? - Какой 1.1%? Ничего не понимаю. В приложении выгоднее, точно вам говорю! Там же без комиссий!
убедил, а отделение убедилось в ваших розрахунках?
prodigy написав:а отделение убедилось в ваших розрахунках?
Отделение мне нужно убеждать не в моих расчётах, а в том, что они всё ещё заключают договора по оффлайновым условиям. Но тут уже не знаю когда у меня будет следующая попытка. ТАСя по списку выгодности солидно опустилась. А с такими движухами по курсу налички как бы скоро не пришлось вообще на конверты забивать.