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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 12:51
Справа наближається що після закінчення клюбних депо підуть вкладення під грушу до кращих часів. Хоча думаю знайдуться хвахівці що будуть здавати кирпичи долярів на 10 копійок вище від умовного курсу конверт депо привату щоб хоч на проїзд і булку хліба заробить.
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alex lem
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:04
alex lem написав:
Справа наближається що після закінчення клюбних депо підуть вкладення під грушу до кращих часів.
А ведь когда-то война закончится и опять вернёмся к тому, что на межбанке за доллар дают даже немного больше, чем в обменке. Страшно даже представить
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moveton
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:06
kolyuchy написав:Alien
Снизил сумму - не помогло...
Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.
якщо р2р, то будете чекати 2 дні.
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ScaryBee
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:23
Ну что кто то завтра садится на новый круг карусели? или посидим на Заборе?
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Shummi
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:25
alex lem написав:
Справа наближається що після закінчення клюбних депо підуть вкладення під грушу до кращих часів. Хоча думаю знайдуться хвахівці що будуть здавати кирпичи долярів на 10 копійок вище від умовного курсу конверт депо привату щоб хоч на проїзд і булку хліба заробить.
Може цеглини?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:32
Shummi написав:
Ну что кто то завтра садится на новый круг карусели? или посидим на Заборе?
Той хто підготувався той і сідає
Обвал був очікуваний, тому здався в суботу/неділю по 39.60/39.55
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Maxwe11
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34
Все прапало, все рухнуло, всі плани, всі розрахунки
А як же " мы в ответе за тех кого приручили " ? Верните мою мечту
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angra
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:37
khmelovski написав:
ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки
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flyman
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