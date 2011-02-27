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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 686687688689>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:51

Справа наближається що після закінчення клюбних депо підуть вкладення під грушу до кращих часів. Хоча думаю знайдуться хвахівці що будуть здавати кирпичи долярів на 10 копійок вище від умовного курсу конверт депо привату щоб хоч на проїзд і булку хліба заробить.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:04

  alex lem написав:Справа наближається що після закінчення клюбних депо підуть вкладення під грушу до кращих часів.

А ведь когда-то война закончится и опять вернёмся к тому, что на межбанке за доллар дают даже немного больше, чем в обменке. Страшно даже представить :cry:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:06

  kolyuchy написав:Alien Снизил сумму - не помогло...

Позвонил на горячку. Проблема в том, что гривневую карту пополнял сегодня переводом из другого банка. Короче проводки по счету надо ждать, хотя на карте деньги уже видны.

якщо р2р, то будете чекати 2 дні.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:08

Поки НБУ закручує гайки з ощадними рахунками, Алка придумала строковий депо на 3 дні :lol:
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:17

  ScaryBee написав:Поки НБУ закручує гайки з ощадними рахунками, Алка придумала строковий депо на 3 дні :lol:

Открывал в субботу у них депоз на 7 дней, открылся в Пн, т.е. через 2 дня) Было бы смешно, если эти 3 дневные депозиты работали так же
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну что кто то завтра садится на новый круг карусели? или посидим на Заборе?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:25

  alex lem написав:Справа наближається що після закінчення клюбних депо підуть вкладення під грушу до кращих часів. Хоча думаю знайдуться хвахівці що будуть здавати кирпичи долярів на 10 копійок вище від умовного курсу конверт депо привату щоб хоч на проїзд і булку хліба заробить.

Може цеглини?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:32

  Shummi написав:Ну что кто то завтра садится на новый круг карусели? или посидим на Заборе?

Той хто підготувався той і сідає :D
Обвал був очікуваний, тому здався в суботу/неділю по 39.60/39.55
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34

Все прапало, все рухнуло, всі плани, всі розрахунки
А як же " мы в ответе за тех кого приручили " ? Верните мою мечту
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:37

  khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати

комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки
flyman
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