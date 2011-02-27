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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:32
Shummi написав:
Ну что кто то завтра садится на новый круг карусели? или посидим на Заборе?
Той хто підготувався той і сідає
Обвал був очікуваний, тому здався в суботу/неділю по 39.60/39.55
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Maxwe11
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34
Все прапало, все рухнуло, всі плани, всі розрахунки
А як же " мы в ответе за тех кого приручили " ? Верните мою мечту
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angra
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:37
khmelovski написав:
ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки
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flyman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:40
easymodeon5k написав:
Было бы смешно, если эти 3 дневные депозиты работали так же
обіцяють що 1ий та останій день будуть теж нараховувати % (нестандартно як для БСУ)
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greenozon
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:40
flyman написав: khmelovski написав:
ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки
якщо ви про нерезидентів - то їм зелене світло аж у квітні (дозволена репатріація)
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greenozon
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:41
Economist написав: Snower написав:
Вже просто цікаво, до якої межи може бути падіння.
36,6
8
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flyman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:45
greenozon написав: flyman написав: khmelovski написав:
ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати
комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки
якщо ви про нерезидентів - то їм зелене світло аж у квітні (дозволена репатріація)
валюта може полежати і на поточному до квітня, цвіль не її не з"їсть
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flyman
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:45
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну . Убрать два слова - 100к и валютные . Получится - "Клуб - депозиты за гривну " , можно одно слово добавить "Клуб - депозиты и ОВГЗ за гривну "
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Frez
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:49
alex lem написав:
Попросимо автора підготувати тему з таблицею гривневих депозитів. Коли клЮбу100 прийде амінь, щоб у останньому пості лише добавити ссилку.
Подготовьте данные - нарисую.
Ну, или найдите исходник с такими данными.
Хотя лично мне гривнедепо не интересны совсем
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mustbe
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Додано: Вів 28 лют, 2023 13:55
Київ відштовхнувся від дна, купують по 38,57
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Economist
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