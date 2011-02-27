RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 686687688689>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:32

  Shummi написав:Ну что кто то завтра садится на новый круг карусели? или посидим на Заборе?

Той хто підготувався той і сідає :D
Обвал був очікуваний, тому здався в суботу/неділю по 39.60/39.55
Maxwe11
 
Повідомлень: 127
З нами з: 04.09.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:34

Все прапало, все рухнуло, всі плани, всі розрахунки
А як же " мы в ответе за тех кого приручили " ? Верните мою мечту
angra
 
Повідомлень: 201
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:37

  khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати

комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  easymodeon5k написав:Было бы смешно, если эти 3 дневные депозиты работали так же

обіцяють що 1ий та останій день будуть теж нараховувати % (нестандартно як для БСУ)
greenozon
 
Повідомлень: 14707
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:40

  flyman написав:
  khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати

комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки


якщо ви про нерезидентів - то їм зелене світло аж у квітні (дозволена репатріація)
greenozon
 
Повідомлень: 14707
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:41

  Economist написав:
  Snower написав:Вже просто цікаво, до якої межи може бути падіння.


36,6 :)

8
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:45

  greenozon написав:
  flyman написав:
  khmelovski написав:ще з 1-2 дні такої тенденції по курсу і можна тему закривати

комусь треба вийти із ОВДП по низькому курсу, ось і вся розгадка загадки


якщо ви про нерезидентів - то їм зелене світло аж у квітні (дозволена репатріація)

валюта може полежати і на поточному до квітня, цвіль не її не з"їсть
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну . Убрать два слова - 100к и валютные . Получится - "Клуб - депозиты за гривну " , можно одно слово добавить "Клуб - депозиты и ОВГЗ за гривну "
Frez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:49

  alex lem написав:Попросимо автора підготувати тему з таблицею гривневих депозитів. Коли клЮбу100 прийде амінь, щоб у останньому пості лише добавити ссилку. :)

Подготовьте данные - нарисую.
Ну, или найдите исходник с такими данными.
Хотя лично мне гривнедепо не интересны совсем
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6809
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:55

Київ відштовхнувся від дна, купують по 38,57
Economist
 
Повідомлень: 23
З нами з: 04.11.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 686687688689>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6550)
28.02.2023 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.