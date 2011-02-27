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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:57

angra Відкладається закриття клюбу!!! З 38.15 пішло зростання, вже 38,53! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:00

  mustbe написав:Хотя лично мне гривнедепо не интересны совсем

А чого? Якщо не секрет.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:07

  Nick_D написав:
  mustbe написав:Хотя лично мне гривнедепо не интересны совсем

А чого? Якщо не секрет.

Потому что я не умею смотреть в завтрашний день, и не имею хрустального шара, на котором был бы написан завтрашний курс
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:08

  Долар по 4 грн написав:angra Відкладається закриття клюбу!!! З 38.15 пішло зростання, вже 38,53! :mrgreen:

да, на лоха недолго держалось
но все равно 39 маловатобудет, наверно 38,50 планка
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:8

5,05
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Интересно, а не хотят понизить курс конвертодепо?) А то 37.5 скоро будет дорого покупать)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:26

Andrey2512 Купівля вже 38.85 :mrgreen: Життя налагоджується! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:33

  Долар по 4 грн написав:Andrey2512 Купівля вже 38.85 :mrgreen: Життя налагоджується! :mrgreen:

Ну то біжіть в приват по 38,6 продає і здайте 38,85 :) Гешефт 25 коп
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:35

alex lem Поступаюсь чергою Вам! Я ще почекаю! :)
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:35

  Успіх написав:
  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.

Давайте візьмемо НЕ найвищі відсотки))
А хоча б 15% - але ще віднімемо податки, то ТВЕРДИХ вийде 12%! А це 1% на місяць!
Тобто якщо покласти 500Кгрн на депо, то через 3міс отримаємо 515Кгрн!
А якщо покласти 500Кгрн на конверт депо, наприклад по приватіському курсу 37,45(виходить 13 351дол) - то через 3міс отримаємо 520 694грн, якщо курс долара на той момент буде 39,00 на ЧР :D
Тож, як бачимо на 5 694грн буде більше/вигідніше :D
А от якщо буде курс 38,60 - от тоді вже вийдемо в нуль! :D
А точніше - вигода буде однаковою!
Що так розмістити, а що так...

Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍🤫🤫🤫😉


Якщо покласти 500К грн. на депо, то через 3 міс. ви отримаєте 500К грн. та дохід 15К грн.
А якщо покласти 500К грн. на депо, то (при курсі 40,00 що був у лютому):
1) Для отримання 500К грн. я здам 12500$ = 500000:40;
2) Розміщу їх по 37,44 та отримаю: 500000:37,44 = 13355$, де дохід 855$.
Так от точка «вийдемо в нуль» для дохідності буде: 15000:855$ = 17,54 грн/ $.
А точка «вийдемо в нуль» для всього капіталу з доходом буде: 515000:13355$ = 38,56 грн/ $.
Не мішайте котлети з мухами.
Petro2004
 
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