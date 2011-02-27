|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:57
angra
Відкладається закриття клюбу!!! З 38.15 пішло зростання, вже 38,53!
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:00
mustbe написав:
Хотя лично мне гривнедепо не интересны совсем
А чого? Якщо не секрет.
-
Nick_D
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 04.01.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:07
Nick_D написав: mustbe написав:
Хотя лично мне гривнедепо не интересны совсем
А чого? Якщо не секрет.
Потому что я не умею смотреть в завтрашний день, и не имею хрустального шара, на котором был бы написан завтрашний курс
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6809
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:08
Долар по 4 грн написав:angra
Відкладається закриття клюбу!!! З 38.15 пішло зростання, вже 38,53!
да, на лоха недолго держалось
но все равно 39 маловатобудет, наверно 38,50 планка
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5269
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:09
flyman написав:
8
5,05
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:16
Интересно, а не хотят понизить курс конвертодепо?) А то 37.5 скоро будет дорого покупать)))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:26
Andrey2512
Купівля вже 38.85
Життя налагоджується!
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:33
Долар по 4 грн написав:Andrey2512
Купівля вже 38.85
Життя налагоджується!
Ну то біжіть в приват по 38,6 продає і здайте 38,85
Гешефт 25 коп
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2652
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:35
alex lem
Поступаюсь чергою Вам! Я ще почекаю!
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:35
Успіх написав: Raymond написав:
при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Давайте візьмемо НЕ найвищі відсотки))
А хоча б 15% - але ще віднімемо податки, то ТВЕРДИХ вийде 12%! А це 1% на місяць!
Тобто якщо покласти 500Кгрн на депо, то через 3міс отримаємо 515
Кгрн!
А якщо покласти 500Кгрн на конверт депо, наприклад по приватіському курсу 37,45(виходить 13 351дол) - то через 3міс отримаємо 520
694грн, якщо курс долара на той момент буде 39,00 на ЧР
Тож, як бачимо на 5 694грн буде більше/вигідніше
А от якщо буде курс 38,60 - от тоді вже вийдемо в нуль!
А точніше - вигода буде однаковою!
Що так розмістити, а що так...
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍🤫🤫🤫😉
Якщо покласти 500К грн. на депо, то через 3 міс. ви отримаєте 500К грн. та дохід 15К грн.
А якщо покласти 500К грн. на депо, то (при курсі 40,00 що був у лютому):
1) Для отримання 500К грн. я здам 12500$ = 500000:40;
2) Розміщу їх по 37,44 та отримаю: 500000:37,44 = 13355$, де дохід 855$.
Так от точка «вийдемо в нуль» для дохідності буде: 15000:855$ = 17,54 грн/ $.
А точка «вийдемо в нуль» для всього капіталу з доходом буде: 515000:13355$ = 38,56 грн/ $.
Не мішайте котлети з мухами.
-
Petro2004
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 28.01.13
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55263
|
|
|5
|25934
|
|
|3
|6738
|
|