Ну і як це може бути?) Хтось може пояснити процеси чимось іншим, ніж "ручне керування під когось"
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:27
Andrey2512
А що тут пояснювати. Народ вичікував тижні в надії, що курс повернеться на 40+ . Але не дочекавшись, ломанувся встигнути використати лютий місяць. До обіду останнього дня місяця вони позакривали свої гештальти, і потік доларів в обмінники припинився.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:28
Andrey2512 Думаю треба слідкувати за відшкодуванням ПДВ, та аукціонами з продажу ОВДП.
Обмінники не працюють самі по собі, тобто скупляють валюту і тримають її або під матрасом або вкладають на депозити. Тому на курс впливають як імпортери так і експортери, залежить від орієнтованності кожного окремо взятого банку, а більш за все фінансово - промислової групи.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:42
Забрал сегодня в райфе 2730 за один раз, никаких проблем не возникло.
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