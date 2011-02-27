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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 688689690691>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Долар по 4 грн написав:Опт від 2000$ вже по 39,1


Ну і як це може бути?) Хтось може пояснити процеси чимось іншим, ніж "ручне керування під когось"
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:27

Andrey2512
Ну і як це може бути?) Хтось може пояснити
А що тут пояснювати. Народ вичікував тижні в надії, що курс повернеться на 40+ . Але не дочекавшись, ломанувся встигнути використати лютий місяць. До обіду останнього дня місяця вони позакривали свої гештальти, і потік доларів в обмінники припинився.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:28

Andrey2512 Думаю треба слідкувати за відшкодуванням ПДВ, та аукціонами з продажу ОВДП.
Обмінники не працюють самі по собі, тобто скупляють валюту і тримають її або під матрасом або вкладають на депозити. Тому на курс впливають як імпортери так і експортери, залежить від орієнтованності кожного окремо взятого банку, а більш за все фінансово - промислової групи.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:42

Забрал сегодня в райфе 2730 за один раз, никаких проблем не возникло.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:50

  spiridonwot написав:Забрал сегодня в райфе 2730 за один раз, никаких проблем не возникло.


Робили наперед заказ ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:52

Курс лихоманить потрібно розслабитись і зачекати декілька днів до кінця тижня так точно. Хто зараз буде в паніці бігати той лише втратить, як завжди
P.S. Наша національна забава купляти долар за дорого, а потім здавати за дешево…
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:54

  angra написав:
  spiridonwot написав:Забрал сегодня в райфе 2730 за один раз, никаких проблем не возникло.


Робили наперед заказ ?

Я зазвичай в райфі замовляю на зручній час, приїжджаю і забираю без черг весь вклад
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:00

  Сергей Пр написав:Andrey2512
Ну і як це може бути?) Хтось може пояснити
А що тут пояснювати. Народ вичікував тижні в надії, що курс повернеться на 40+ . Але не дочекавшись, ломанувся встигнути використати лютий місяць. До обіду останнього дня місяця вони позакривали свої гештальти, і потік доларів в обмінники припинився.

Люди ні до чого я вже вчора з ранку знав що курс опуститься до відмітки 39,00 коли він був ще 39,40-39,35 (одна гарна людина сказала не поспішай…)
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:26

  angra написав:
  spiridonwot написав:Забрал сегодня в райфе 2730 за один раз, никаких проблем не возникло.


Робили наперед заказ ?

Да, звоню кассиру за день до получения.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:27

  Andrey2512 написав:
  Долар по 4 грн написав:Опт від 2000$ вже по 39,1


Ну і як це може бути?) Хтось може пояснити процеси чимось іншим, ніж "ручне керування під когось"


ну 39-38-39 пояснить просто - "на лоха"
а вот 40-39 останется под вопросом
cohan
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