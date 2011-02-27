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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 689690691692>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:12

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

39. Поки що.


а на завтра?


сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн (мінімальний не питайте навіть, Райф по 37,8 грн купує бакс у населення).
думав, що це точно було дно для мене, коли конвертаційний депозит хоч трошки цікавий.
продав по цьому курсу лише, щоб використати останній день лютого.
якщо б сьогодні було 1 березня, нічого не робив би, а слідкував за ситуацією.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:22

  Долар по 4 грн написав:Dollarman Опт від 2000$ вже по 39,10

это где такой обменник?
дайте мне контакты таких щедрых покупателей.
сегодня в пике покупка была 38,90 а продажа в пике была 39,2
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:25

  vkladchiik написав:сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн .

Интересно, что скажут ждуны, которые хотели придержать до 1 марта, чтобы продать дороже 40 :D
Доказывали, что вырастет, и продавать по 39,8 нет смысла.
Хорошо, что я и другие умные карусельщики их не слушали
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:35

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 28 лют, 2023 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:47

Yuri_61 відкривайте гривневе
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:48

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 28 лют, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:50

  deneg net написав:
  Долар по 4 грн написав:Dollarman Опт від 2000$ вже по 39,10

это где такой обменник?
дайте мне контакты таких щедрых покупателей.
сегодня в пике покупка была 38,90 а продажа в пике была 39,2

Треба знати місця.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:00

  deneg net написав:
  vkladchiik написав:сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн .

Интересно, что скажут ждуны, которые хотели придержать до 1 марта, чтобы продать дороже 40 :D
Доказывали, что вырастет, и продавать по 39,8 нет смысла.
Хорошо, что я и другие умные карусельщики их не слушали

Я думаю що якби ,,хвахівці-вумні карусельщики,, :wink: не бігали з баулами долярів і не скидували їх ,,по любій ціні,, можливо таких лютих падінь і не було? Хто зна?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:18

Так що, побіжете завтра зливати $, чи почекаєте?
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі": "У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.
Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:24

  Visky написав:Так що, побіжете завтра зливати $, чи почекаєте?
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі": "У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.
Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".

За сьогоднішнім курсом здавати немає сенсу. Каруселі зупиняються
Investor_K
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