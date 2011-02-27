|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:12
prodigy написав: Investor_K написав: ihorsic написав:
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
39. Поки що.
а на завтра?
сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн (мінімальний не питайте навіть, Райф по 37,8 грн купує бакс у населення).
думав, що це точно було дно для мене, коли конвертаційний депозит хоч трошки цікавий.
продав по цьому курсу лише, щоб використати останній день лютого.
якщо б сьогодні було 1 березня, нічого не робив би, а слідкував за ситуацією.
-
vkladchiik
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 30.07.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:22
Долар по 4 грн написав:Dollarman
Опт від 2000$ вже по 39,10
это где такой обменник?
дайте мне контакты таких щедрых покупателей.
сегодня в пике покупка была 38,90 а продажа в пике была 39,2
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2914
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:25
vkladchiik написав:
сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн .
Интересно, что скажут ждуны, которые хотели придержать до 1 марта, чтобы продать дороже 40
Доказывали, что вырастет, и продавать по 39,8 нет смысла.
Хорошо, что я и другие умные карусельщики их не слушали
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2914
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:35
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 28 лют, 2023 18:59, всього редагувалось 2 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2460
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:47
Yuri_61 відкривайте гривневе
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:48
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 28 лют, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2460
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:50
deneg net написав:
это где такой обменник?
Долар по 4 грн написав:Dollarman
Опт від 2000$ вже по 39,10
дайте мне контакты таких щедрых покупателей.
сегодня в пике покупка была 38,90 а продажа в пике была 39,2
Треба знати місця.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5946
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:00
deneg net написав: vkladchiik написав:
сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн .
Интересно, что скажут ждуны, которые хотели придержать до 1 марта, чтобы продать дороже 40
Доказывали, что вырастет, и продавать по 39,8 нет смысла.
Хорошо, что я и другие умные карусельщики их не слушали
Я думаю що якби ,,хвахівці-вумні карусельщики,,
не бігали з баулами долярів і не скидували їх ,,по любій ціні,, можливо таких лютих падінь і не було? Хто зна?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2653
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:18
Так що, побіжете завтра зливати $, чи почекаєте?
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі": "У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.
Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1047
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:24
Visky написав:
Так що, побіжете завтра зливати $, чи почекаєте?
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі": "У аграріїв у розпалі підготовка до посівної: сіятимуть скрізь, де тільки можна, з огляду на військові дії. Продавці ПММ, насіння та добрив на початку березня почнуть конвертувати отриманий виторг, і поточні курси – просто подарунок для них. Попереду – 8 Березня, день подарунків, і великі торгові мережі вже готуються до нього, влаштовуючи акції та виставляючи на прилавки весь список своїх товарів. Отриманий виторг вони також конвертуватимуть у долари чи євро, поспішаючи заповнити асортимент.
Це означає, що вже з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
За сьогоднішнім курсом здавати немає сенсу. Каруселі зупиняються
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8534
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|55273
|
|
|5
|25936
|
|
|3
|6741
|
|