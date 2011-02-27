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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 689690691692
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:27

deneg net Врядли я могу здесь указать и название и номер телефона, в телеграмме наберите ОБМЕН ВАЛЮТ
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:35

Всегда Акции чем хороши??? Хороши они всегда, кто первый вложиться у тех навар, а когда пошла толпа, то как раз сейчас толпа под раздачу попадает с курсом по 38...
Кто вложился с 1 по 10 августа, то им по барабану сег. курс, их уже май мес. волнует.
Помню в августе писали - лохотрон и смотрели на др.
Всегда так в новых акциях - одним вершки, др. корешки...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:43

  Долар по 4 грн написав:deneg net Врядли я могу здесь указать и название и номер телефона, в телеграмме наберите ОБМЕН ВАЛЮТ

А вы думаете от куда я беру информацию? У меня в телеге есть подписка на все обменники. У всех курс почти одинаковый плюс минус 5 копеек. Так вот сегодня никто не предложил больше 38,90 за доллар. По большому знакомству в одной сети обменников я договорился за 38,95. Вот мне и стало интересно, а кто это такой щедрый, чтобы покупать по 39,10
deneg net
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