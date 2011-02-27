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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 690691692693>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:27

deneg net Врядли я могу здесь указать и название и номер телефона, в телеграмме наберите ОБМЕН ВАЛЮТ
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:35

Всегда Акции чем хороши??? Хороши они всегда, кто первый вложиться у тех навар, а когда пошла толпа, то как раз сейчас толпа под раздачу попадает с курсом по 38...
Кто вложился с 1 по 10 августа, то им по барабану сег. курс, их уже май мес. волнует.
Помню в августе писали - лохотрон и смотрели на др.
Всегда так в новых акциях - одним вершки, др. корешки...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:43

  Долар по 4 грн написав:deneg net Врядли я могу здесь указать и название и номер телефона, в телеграмме наберите ОБМЕН ВАЛЮТ

А вы думаете от куда я беру информацию? У меня в телеге есть подписка на все обменники. У всех курс почти одинаковый плюс минус 5 копеек. Так вот сегодня никто не предложил больше 38,90 за доллар. По большому знакомству в одной сети обменников я договорился за 38,95. Вот мне и стало интересно, а кто это такой щедрый, чтобы покупать по 39,10
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:48

  Игорь Алексеевич написав:Всегда Акции чем хороши??? Хороши они всегда, кто первый вложиться у тех навар, а когда пошла толпа, то как раз сейчас толпа под раздачу попадает с курсом по 38...
Кто вложился с 1 по 10 августа, то им по барабану сег. курс, их уже май мес. волнует.
Помню в августе писали - лохотрон и смотрели на др.
Всегда так в новых акциях - одним вершки, др. корешки...

Абсолютно верно. Я в карусели с конца июля. Уже третий круг на середине пробега. Тоже помню как приходил в банк оформяться, а на меня смотрели, как самоубийцу. Спрашивали: "А вы не боитесь?". А сейчас мне и по 39 нормально.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

На аукціоні 28 лютого Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 13,77 млрд грн, що на 4,21 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9,56 млрд грн.

А вот и ответ по курсу!!!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:53

deneg net Ну если есть ВСЕ то посмотрите в промежутке времени покупка 15.28 - 15.34
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:01

  Investor_K написав:
  Visky написав:Так що, побіжите завтра зливати $, чи почекаєте?
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі": "з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".

За сьогоднішнім курсом здавати немає сенсу. Каруселі зупиняються
Ще за результатами 4 серпня можна було припустити, що збалансований рівень рентабельності для більшості не менший за 38,5, що відповідало мінімуму того дня, але ж мабуть є і хто по 38, та ба навіть 37,5 попреться каруселити... за звичкою
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:29

Коллеги-криптаны, нужен хелп.
Кто богат тронами - прошу в качестве доната перекинуть $1 тронов на этот адрес: TT7ZhJPPmXB28iBByoQTWw3gPKY9q3mSQX
Можно и больше. Нужно для оплаты комиса TrustWallet.
Заранее благодарен
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Не знаю как все, по 39 грн за бакс, +- я еще планирую кататься в карусели) тем более на фронте стабилизация как минимум. Ниже, не уверен, но до 38,5 буду думать, профит все таки етсь, хоть и риск сильно растет)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:01

  Shummi написав:Не знаю как все, по 39 грн за бакс, +- я еще планирую кататься в карусели) тем более на фронте стабилизация как минимум. Ниже, не уверен, но до 38,5 буду думать, профит все таки етсь, хоть и риск сильно растет)


риск почему растет при более низком курсе? по логике наоборот ведь более низкий курс доллара - признак стабилизации ситуации.
flex123
 
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