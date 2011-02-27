нічого вони не скажуть, березень місяць багатий на повернення довгострокових
гривневих депо. Якраз на руку. і $ цілий буде і можна бути позбутися частини паперу і перейти в $ , тим більше пхають зняття кролячого налоха до 600к.
Все чудово - можна порівняти депозити по банках до рівня 600к , перелити в $ частину,
якщо вже буде таке бажання , то скинутину 5 соток , ніхто не вмре.
$$ він завжди долар , ніхто не знає, що буде завтра , примінить карлик ТЯО і просто прийдеться виїджати , то краще пачка USD чим мішки барахла і непотребу.