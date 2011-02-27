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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Интересно, что скажут ждуны, которые хотели придержать до 1 марта, чтобы продать дороже 40

нічого вони не скажуть, березень місяць багатий на повернення довгострокових
гривневих депо. Якраз на руку. і $ цілий буде і можна бути позбутися частини паперу і перейти в $ , тим більше пхають зняття кролячого налоха до 600к.
Все чудово - можна порівняти депозити по банках до рівня 600к , перелити в $ частину,
якщо вже буде таке бажання , то скинутину 5 соток , ніхто не вмре.
$$ він завжди долар , ніхто не знає, що буде завтра , примінить карлик ТЯО і просто прийдеться виїджати , то краще пачка USD чим мішки барахла і непотребу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Окрім ризиків є ще втрата часу, оплата проїзду та амортизація кедів так що 38.5 це кінець каруселі. Для мене принаймні....
ihorsic
 
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