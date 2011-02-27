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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:32

  Goodman написав:
$$ він завжди долар , ніхто не знає, що буде завтра , примінить карлик ТЯО і просто прийдеться виїджати , то краще пачка USD чим мішки барахла і непотребу.

Якщо хуйло кине ядро, то багато кому вже виїзджати буде не потрібно. Та і пачку USD буде важко знайти де вона чекала. В тому місці все стане непотрібом чи барахлом.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:36

  ihorsic написав:Окрім ризиків є ще втрата часу, оплата проїзду та амортизація кедів так що 38.5 це кінець каруселі. Для мене принаймні....

НБУ может пересмотреть официальный курс и опустить его , тогда и 38,5 пойдёт . Для себя начинаю чертить красные линии . Маржа 1 грв - каруселить торможу , 1,5 грв - рассматриваю варианты и не спешу , 2 грв - можно кататься .
Frez
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:48

  Frez написав: Маржа 1 грв - каруселить торможу , 1,5 грв - рассматриваю варианты и не спешу , 2 грв - можно кататься .

Так я выше уже написал, что курс чр 39 для меня нормально. Это примерно 15-20% годовых чистыми в долларе. Таких депозитов нам пока не предлагают.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:48

Спасибо доброму человеку, который помог с тронами
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Спасибо доброму человеку, который помог с тронами

Возможно Импринтер .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Якщо хуйло кине ядро,

мова не про ядро, а про ТЯО . різниця відчутна.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:00

  Goodman написав:
  deneg net написав:Якщо хуйло кине ядро,

мова не про ядро, а про ТЯО . різниця відчутна.

якщо прилетить тяо, то в тому місці буде теж саме що і від ядра
deneg net
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