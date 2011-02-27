|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:32
Goodman написав:
$$ він завжди долар , ніхто не знає, що буде завтра , примінить карлик ТЯО і просто прийдеться виїджати , то краще пачка USD чим мішки барахла і непотребу.
Якщо хуйло кине ядро, то багато кому вже виїзджати буде не потрібно. Та і пачку USD буде важко знайти де вона чекала. В тому місці все стане непотрібом чи барахлом.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2919
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:36
ihorsic написав:
Окрім ризиків є ще втрата часу, оплата проїзду та амортизація кедів так що 38.5 це кінець каруселі. Для мене принаймні....
НБУ может пересмотреть официальный курс и опустить его , тогда и 38,5 пойдёт . Для себя начинаю чертить красные линии . Маржа 1 грв - каруселить торможу , 1,5 грв - рассматриваю варианты и не спешу , 2 грв - можно кататься .
-
Frez
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 25.12.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:48
Frez написав:
Маржа 1 грв - каруселить торможу , 1,5 грв - рассматриваю варианты и не спешу , 2 грв - можно кататься .
Так я выше уже написал, что курс чр 39 для меня нормально. Это примерно 15-20% годовых чистыми в долларе. Таких депозитов нам пока не предлагают.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2919
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:48
Спасибо доброму человеку, который помог с тронами
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6812
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:56
mustbe написав:
Спасибо доброму человеку, который помог с тронами
Возможно Импринтер .
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5757
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:57
deneg net написав:
Якщо хуйло кине ядро,
мова не про ядро, а про ТЯО . різниця відчутна.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5757
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лют, 2023 22:00
Goodman написав: deneg net написав:
Якщо хуйло кине ядро,
мова не про ядро, а про ТЯО . різниця відчутна.
якщо прилетить тяо, то в тому місці буде теж саме що і від ядра
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2919
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55277
|
|
|5
|25936
|
|
|3
|6742
|
|