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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:36
ihorsic написав:
Окрім ризиків є ще втрата часу, оплата проїзду та амортизація кедів так що 38.5 це кінець каруселі. Для мене принаймні....
НБУ может пересмотреть официальный курс и опустить его , тогда и 38,5 пойдёт . Для себя начинаю чертить красные линии . Маржа 1 грв - каруселить торможу , 1,5 грв - рассматриваю варианты и не спешу , 2 грв - можно кататься .
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Frez
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:48
Frez написав:
Маржа 1 грв - каруселить торможу , 1,5 грв - рассматриваю варианты и не спешу , 2 грв - можно кататься .
Так я выше уже написал, что курс чр 39 для меня нормально. Это примерно 15-20% годовых чистыми в долларе. Таких депозитов нам пока не предлагают.
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deneg net
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:48
Спасибо доброму человеку, который помог с тронами
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mustbe
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:56
mustbe написав:
Спасибо доброму человеку, который помог с тронами
Возможно Импринтер .
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 08:53
deneg net написав: vkladchiik написав:
сьогодні вдень максимальний на ринку був курс 38,5 грн .
Интересно, что скажут ждуны, которые хотели придержать до 1 марта, чтобы продать дороже 40
Доказывали, что вырастет, и продавать по 39,8 нет смысла.
Хорошо, что я и другие умные карусельщики их не слушали
чекаєм далі, а що крах долара незабаром?
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flyman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 08:56
Visky написав: Investor_K написав: Visky написав:
Так що, побіжите завтра зливати $, чи почекаєте?
Ось, що прогнозував Єгор Зелінський на "Курсі": "з другої декади березня попит як на безготівкову, так і на готівкову валюту зросте, що відразу викликає зростання цінників в обмінках. Якщо ж купувати валюту, що подешевшала, почнуть раніше, то цінник може піднятися до 39,55-39,65 гривень, але навряд чи перевищить ці цифри".
За сьогоднішнім курсом здавати немає сенсу. Каруселі зупиняються
Ще за результатами 4 серпня можна було припустити, що збалансований рівень рентабельності для більшості не менший за 38,5, що відповідало мінімуму того дня, але ж мабуть є і хто по 38, та ба навіть 37,5 попреться каруселити... за звичкою
це для тих, хто має багато вільного часу топтати кеди
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flyman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 08:57
Обменка начала задирать нос:
- Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%
- Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий курс
на відділенні.
- Перевіряємо купюри на справжність
Спасибо каруселям, обновили $ на новие , без вопросов прямо от станка.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:00
deneg net написав:
Хорошо, что я и другие умные карусельщики их не слушали
Карусельщики, которые думают что они умные, очень раздражают нас,карусельщиков которые знают что они умные.
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angra
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:05
angra написав:
Карусельщики, которые думают что они умные, очень раздражают нас,карусельщиков которые знают что они умные.
Просто те , которие типа умние , питаются своими постами дразнить и унижать тех,
кто начал каруселить на последние деньги, возможно даже на заемние.
Кроме как минусов в карму умние ничего не получают.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:12
38,55 uacoin.com.ua
думаю в связи с тем, что жадин к легкой наживе накормили долларом по 37,40 курс ЧР к маю упадет ниже 37
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vitaliian
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