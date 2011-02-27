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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:21

vitaliian еще один пророк, которий думает.
давайте переживем повишение пенсий +20% всем группам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В А-банку і Приваті забрав депозити навіть без попередніх замовлень: долар в касі є, хоч і дуже різної якості.
Сам поки клуб і туризм тримаю на паузі, готівку докинув до тривожної валізки, хай трохи полежить там.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Та думаю, что то Правительство еще придумает, пока помощь идет потоком, доллары куда то и как то и кому то сбывать нужно! Будут новые схемы, новые карусели! ПОДОЖДЕМ! А семья из трех человек при профите 3к грн и 10 более менее стабильных банках может и дальше не плохо крутить!Речь не о прибыли в 200% в валюте)))
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:02

  Goodman написав:vitaliian еще один пророк, которий думает.
давайте переживем повишение пенсий +20% всем группам.

Я вас кажется не оскорблял, немотивированная агрессия? Подсказать где лечат?

В сентябре новый девал, а пока сезонный укрепляж связанный с падением закупок э.носителей для отопительного сезона и посевной.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:Я вас кажется не оскорблял, немотивированная агрессия? Подсказать где лечат?

Какую смысловую нагрузку несет ваше сообщение в теме Клуб 100к - валютные депозиты за гривну ?
wolfus
 
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