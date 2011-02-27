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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 692693694695
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в Харькове на прием 38,9-39.00 елси от нормальной суммы)
При таком курсе принял решение для себя продолжать кататься на карусельке)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22

Игорь Алексеевич Ну почему же. Вот, от 24.02.2023 первая ласточка!

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.

Вот вторая.
Ко второму чтению добавили несколько изменений.

"Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций - до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые заходили в Одесские порты в рамках "зерновой сделки" - 13 млн долларов).
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Сер 01 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23

39,5 он приблиз. быстро к этой отметке,
40,40грн. и этот курс опять появится на стендах.
39,5- 40,5 курс при котором более менее сбалансирован бюджет
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:38

Итак, яму прошли. Теперь надо ещё подождать и появятся сладкие 41,5.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:40

38,90 у нас приём, вчера брали по 38,75
Игорь Алексеевич
 
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