в Харькове на прием 38,9-39.00 елси от нормальной суммы)
При таком курсе принял решение для себя продолжать кататься на карусельке)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
в Харькове на прием 38,9-39.00 елси от нормальной суммы)
При таком курсе принял решение для себя продолжать кататься на карусельке)
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22
Игорь Алексеевич Ну почему же. Вот, от 24.02.2023 первая ласточка!
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.
Вот вторая.
Ко второму чтению добавили несколько изменений.
"Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций - до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые заходили в Одесские порты в рамках "зерновой сделки" - 13 млн долларов).
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Сер 01 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23
39,5 он приблиз. быстро к этой отметке,
40,40грн. и этот курс опять появится на стендах.
39,5- 40,5 курс при котором более менее сбалансирован бюджет
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