в Харькове на прием 38,9-39.00 елси от нормальной суммы)
При таком курсе принял решение для себя продолжать кататься на карусельке)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
в Харькове на прием 38,9-39.00 елси от нормальной суммы)
При таком курсе принял решение для себя продолжать кататься на карусельке)
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22
Игорь Алексеевич Ну почему же. Вот, от 24.02.2023 первая ласточка!
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.
Вот вторая.
Ко второму чтению добавили несколько изменений.
"Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций - до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые заходили в Одесские порты в рамках "зерновой сделки" - 13 млн долларов).
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Сер 01 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23
39,5 он приблиз. быстро к этой отметке,
40,40грн. и этот курс опять появится на стендах.
39,5- 40,5 курс при котором более менее сбалансирован бюджет
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:27
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Пробежался по банкам. Собрал коллекцию мартовских покращень, которой ещё нет в таблице.
В Востоке порезали процент депо с 0.75 до 0.1. Остальное без изменений.
В УБИБ сняли надбавку к проценту. Поэтому уже не 1.1, а штатные 0.6. Со следующей недели скорее всего введут комис, но пока никто ничего не знает.
В Альянсе акцию с возвратом 300 грн продлили до конца апреля.
Попробовал оформиться в МИБ (Одесса, Богдана Хмельницкого). Не очень напрягающийся банк. Устало на меня посмотрели и сказали, что первое число месяца - это очень тяжёлый день и депо оформить никак невозможно. Когда будет возможно точно сказать нельзя, но может и завтра, только стоит перезвонить и уточнить. Мне, правда, прямо сегодня бы и не получилось потому, что ФЛП и нужно ждать ответа от налоговой. Текущий счёт мне всё таки оформили. На вопрос будет ли первое апреля таким же тяжёлым днём философски ответили, что как повезёт: может и совсем конверты оформлять перестанут.
Из интересных особенностей. Депо может выплачиваться налом, а может на текущий счёт. Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок. И мелочь не выдаётся, поэтому такое депо можно оформить не более, чем на $2700. Если на текущий счёт, то сам счёт ещё одноразово 50 грн и обнал с него дополнительный 1%. Но тогда можно и $2707. Таким образом, хотя в таблице указано, что можно сделать депо на $2707, с этим есть нюансы.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 01 бер, 2023 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:06
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:07
Не понял - так в чём преимущество текущего у миба ?
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:22
Упс, в первом числе описался Если депо сразу получать, тогда его оформляют не более, чем на $2700 потому, что мелочь не выдают. На текущий счёт можно получить и $2707 и не обязательно тогда приходить забирать точно в день окончания депо. Но проигрышно по деньгам.
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