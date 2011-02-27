Додано: Сер 01 бер, 2023 13:27

Пробежался по банкам. Собрал коллекцию мартовских покращень, которой ещё нет в таблице.



В Востоке порезали процент депо с 0.75 до 0.1. Остальное без изменений.



В УБИБ сняли надбавку к проценту. Поэтому уже не 1.1, а штатные 0.6. Со следующей недели скорее всего введут комис, но пока никто ничего не знает.



В Альянсе акцию с возвратом 300 грн продлили до конца апреля.



Попробовал оформиться в МИБ (Одесса, Богдана Хмельницкого). Не очень напрягающийся банк. Устало на меня посмотрели и сказали, что первое число месяца - это очень тяжёлый день и депо оформить никак невозможно. Когда будет возможно точно сказать нельзя, но может и завтра, только стоит перезвонить и уточнить. Мне, правда, прямо сегодня бы и не получилось потому, что ФЛП и нужно ждать ответа от налоговой. Текущий счёт мне всё таки оформили. На вопрос будет ли первое апреля таким же тяжёлым днём философски ответили, что как повезёт: может и совсем конверты оформлять перестанут.

Из интересных особенностей. Депо может выплачиваться налом, а может на текущий счёт. Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок. И мелочь не выдаётся, поэтому такое депо можно оформить не более, чем на $2700. Если на текущий счёт, то сам счёт ещё одноразово 50 грн и обнал с него дополнительный 1%. Но тогда можно и $2707. Таким образом, хотя в таблице указано, что можно сделать депо на $2707, с этим есть нюансы.