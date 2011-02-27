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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 693694695696>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в Харькове на прием 38,9-39.00 елси от нормальной суммы)
При таком курсе принял решение для себя продолжать кататься на карусельке)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22

Игорь Алексеевич Ну почему же. Вот, от 24.02.2023 первая ласточка!

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.

Вот вторая.
Ко второму чтению добавили несколько изменений.

"Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций - до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые заходили в Одесские порты в рамках "зерновой сделки" - 13 млн долларов).
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Сер 01 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23

39,5 он приблиз. быстро к этой отметке,
40,40грн. и этот курс опять появится на стендах.
39,5- 40,5 курс при котором более менее сбалансирован бюджет
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:38

Итак, яму прошли. Теперь надо ещё подождать и появятся сладкие 41,5.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:40

38,90 у нас приём, вчера брали по 38,75
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пробежался по банкам. Собрал коллекцию мартовских покращень, которой ещё нет в таблице.

В Востоке порезали процент депо с 0.75 до 0.1. Остальное без изменений.

В УБИБ сняли надбавку к проценту. Поэтому уже не 1.1, а штатные 0.6. Со следующей недели скорее всего введут комис, но пока никто ничего не знает.

В Альянсе акцию с возвратом 300 грн продлили до конца апреля.

Попробовал оформиться в МИБ (Одесса, Богдана Хмельницкого). Не очень напрягающийся банк. Устало на меня посмотрели и сказали, что первое число месяца - это очень тяжёлый день и депо оформить никак невозможно. Когда будет возможно точно сказать нельзя, но может и завтра, только стоит перезвонить и уточнить. Мне, правда, прямо сегодня бы и не получилось потому, что ФЛП и нужно ждать ответа от налоговой. Текущий счёт мне всё таки оформили. На вопрос будет ли первое апреля таким же тяжёлым днём философски ответили, что как повезёт: может и совсем конверты оформлять перестанут.
Из интересных особенностей. Депо может выплачиваться налом, а может на текущий счёт. Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок. И мелочь не выдаётся, поэтому такое депо можно оформить не более, чем на $2700. Если на текущий счёт, то сам счёт ещё одноразово 50 грн и обнал с него дополнительный 1%. Но тогда можно и $2707. Таким образом, хотя в таблице указано, что можно сделать депо на $2707, с этим есть нюансы.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 01 бер, 2023 14:29, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:06

  v10051978 написав:flex123 правильно зрозумів, що до кінця тижня діють чинні умови по долару та можна скористатися?

да, мне так сказали. планирую воспользоваться завтра или в пятницу. надеюсь курс немного отрастет
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:07

  moveton написав:Депо может выплачиваться налом, а может на текущий счёт. Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок. И мелочь не выдаётся, поэтому такое депо можно оформить не более, чем на $2707.
Если на текущий счёт, то сам счёт ещё одноразово 50 грн и обнал с него дополнительный 1%. Но тогда можно и $2707. Таким образом, хотя в таблице указано, что можно сделать депо на $2707, с этим есть нюансы.

Не понял - так в чём преимущество текущего у миба ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок.

я писал заявление на отмену прологации для этого
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:22

  mustbe написав:
  moveton написав:Депо может выплачиваться налом, а может на текущий счёт. Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок. И мелочь не выдаётся, поэтому такое депо можно оформить не более, чем на $2707.
Если на текущий счёт, то сам счёт ещё одноразово 50 грн и обнал с него дополнительный 1%. Но тогда можно и $2707. Таким образом, хотя в таблице указано, что можно сделать депо на $2707, с этим есть нюансы.

Не понял - так в чём преимущество текущего у миба ?

Упс, в первом числе описался :oops: Если депо сразу получать, тогда его оформляют не более, чем на $2700 потому, что мелочь не выдают. На текущий счёт можно получить и $2707 и не обязательно тогда приходить забирать точно в день окончания депо. Но проигрышно по деньгам.
moveton
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