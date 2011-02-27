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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:23

  flex123 написав:
  moveton написав:Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок.

я писал заявление на отмену прологации для этого

Видимо, как всегда, в каждом отделении свои погремушки. Мне про такое заявление даже не заикнулись.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:28

  moveton написав:
  flex123 написав:
  moveton написав:Если налом, тогда нужно прийти забрать точно в день окончания депо, иначе оно автоматически продлевается на ещё один полный срок.

я писал заявление на отмену прологации для этого

Видимо, как всегда, в каждом отделении свои погремушки. Мне про такое заявление даже не заикнулись.


мне сделали получение налом, без комисий, на 2707 дол, с отменой пролонгации. Киев, Лаврская
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35

  flex123 написав:мне сделали получение налом, без комисий, на 2707 дол, с отменой пролонгации. Киев, Лаврская

Вот поэтому отделение в отзывах и указываем. И что они будут делать после такого заявления, если в день окончания не заберёшь? И как собираются выдавать $7? Неужели единички в кассе будут?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:38,90 у нас приём, вчера брали по 38,75

Де це такі курси? У Києві 38.75 сьогодні
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:38

  moveton написав:Если депо сразу получать, тогда его оформляют не более, чем на $2700 потому, что мелочь не выдают. На текущий счёт можно получить и $2707 и не обязательно тогда приходить забирать точно в день окончания депо. Но проигрышно по деньгам.

Мне тоже сначала не хотели делать 2707.
Пришлось настоять.
Скрипя зубами - таки сделали 2707.
У них просто в методичке написано 2700, вот по ней и работают.
А самим посчитать 2707*36.93 - им трудно, у них лапки.
Киев, Бульварно-Кудрявская
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:40

  moveton написав:
  flex123 написав:мне сделали получение налом, без комисий, на 2707 дол, с отменой пролонгации. Киев, Лаврская

Вот поэтому отделение в отзывах и указываем. И что они будут делать после такого заявления, если в день окончания не заберёшь? И как собираются выдавать $7? Неужели единички в кассе будут?

мне сказали, что да, есть мелочь в кассе. псомотрим как будет)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:42

  moveton написав:И как собираются выдавать $7? Неужели единички в кассе будут?

Какие $7 ? Там проценты ещё будут, баксов 5.
Потому то и аргументация "нет мелочи" - просто глупость.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:50

Тучи над Айбоксом?

"До схем мінімізації податків у сфері грального бізнесу причетні не лише онлайн-казино, а і банки та роздрібні мережі".

"Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу", – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на "Айбокс банк".

https://biz.censor.net/news/3398604/gra ... _jeleznyak
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:57

до скольки пумб конверты открывает, до 16:30 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:00

  flysoulfly написав:до скольки пумб конверты открывает, до 16:30 ?


до 16 вроде было
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