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moveton написав:Если депо сразу получать, тогда его оформляют не более, чем на $2700 потому, что мелочь не выдают. На текущий счёт можно получить и $2707 и не обязательно тогда приходить забирать точно в день окончания депо. Но проигрышно по деньгам.
Мне тоже сначала не хотели делать 2707. Пришлось настоять. Скрипя зубами - таки сделали 2707. У них просто в методичке написано 2700, вот по ней и работают. А самим посчитать 2707*36.93 - им трудно, у них лапки. Киев, Бульварно-Кудрявская
"До схем мінімізації податків у сфері грального бізнесу причетні не лише онлайн-казино, а і банки та роздрібні мережі".
"Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу", – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на "Айбокс банк".