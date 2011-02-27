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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:18
flex123 написав: flysoulfly написав:
до скольки пумб конверты открывает, до 16:30 ?
до 16 вроде было
а сразу с зашедших денег на Всекарту СЭПом можно открыть без овера?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:20
Dollarman написав: Игорь Алексеевич написав:
38,90 у нас приём, вчера брали по 38,75
Де це такі курси? У Києві 38.75 сьогодні
в Раде бывает выше Гаранта со товарищи
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cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:24
flysoulfly написав:
а сразу с зашедших денег на Всекарту СЭПом можно открыть без овера?
А разве хоть в каком-то банке бывает овер, если СЭП засчитали? Да и овер от депо никогда не встречал. Как максимум, депо просто не открывается. Обычно с сообщением "произошла непонятная ошибка".
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moveton
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:40
ну звиняйте ,шо спросил чушь... крыша едет от вариативности...
Кажется в Аккорде было у меня, что в "истории операций" сэп уже зачислен, а купить валюту на конверт с него еще несколько минут не мог, т.к. на карте остаток не обновлялся, несмотря на мои разные пляски с перезагрузками и входами-выходами.
cohan написав:
после 16 - просто пропадет опция открытия
-гады!
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:09
39.
Нижче не здаємо!!!
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Investor_K
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:13
Investor_K написав:
39.
Нижче не здаємо!!!
єто приказ?
ну нету таких цифр
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:17
flysoulfly написав: Investor_K написав:
39.
Нижче не здаємо!!!
єто приказ?
ну нету таких цифр
Це кодекс честі членів Клубу
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Investor_K
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:18
flysoulfly написав: Investor_K написав:
39.
Нижче не здаємо!!!
єто приказ?
ну нету таких цифр
И не будет, если суетиться.
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Порт
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