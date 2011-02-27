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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:18

  flex123 написав:
  flysoulfly написав:до скольки пумб конверты открывает, до 16:30 ?


до 16 вроде было


а сразу с зашедших денег на Всекарту СЭПом можно открыть без овера?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:19

  flysoulfly написав:
  flex123 написав:
  flysoulfly написав:до скольки пумб конверты открывает, до 16:30 ?


до 16 вроде было


а сразу с зашедших денег на Всекарту СЭПом можно открыть без овера?


да
после 16 тоже без овера - просто пропадет опция открытия :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:20

  Dollarman написав:
  Игорь Алексеевич написав:38,90 у нас приём, вчера брали по 38,75

Де це такі курси? У Києві 38.75 сьогодні


в Раде бывает выше Гаранта со товарищи
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:24

  flysoulfly написав:а сразу с зашедших денег на Всекарту СЭПом можно открыть без овера?

А разве хоть в каком-то банке бывает овер, если СЭП засчитали? Да и овер от депо никогда не встречал. Как максимум, депо просто не открывается. Обычно с сообщением "произошла непонятная ошибка".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:40

ну звиняйте ,шо спросил чушь... крыша едет от вариативности...
Кажется в Аккорде было у меня, что в "истории операций" сэп уже зачислен, а купить валюту на конверт с него еще несколько минут не мог, т.к. на карте остаток не обновлялся, несмотря на мои разные пляски с перезагрузками и входами-выходами.

  cohan написав:после 16 - просто пропадет опция открытия
-гады!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:09

Наша лінія оборони

39.
Нижче не здаємо!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:13

  Investor_K написав:39.
Нижче не здаємо!!!
єто приказ?

:cry: ну нету таких цифр
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:17

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:39.
Нижче не здаємо!!!
єто приказ?

:cry: ну нету таких цифр

Це кодекс честі членів Клубу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:18

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:39.
Нижче не здаємо!!!
єто приказ?

:cry: ну нету таких цифр

И не будет, если суетиться.
Порт
 
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