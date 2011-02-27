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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:40

ну звиняйте ,шо спросил чушь... крыша едет от вариативности...
Кажется в Аккорде было у меня, что в "истории операций" сэп уже зачислен, а купить валюту на конверт с него еще несколько минут не мог, т.к. на карте остаток не обновлялся, несмотря на мои разные пляски с перезагрузками и входами-выходами.

  cohan написав:после 16 - просто пропадет опция открытия
-гады!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:57

Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?
demichh
 
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  #<1 ... 694695696697
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