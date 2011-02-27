Кажется в Аккорде было у меня, что в "истории операций" сэп уже зачислен, а купить валюту на конверт с него еще несколько минут не мог, т.к. на карте остаток не обновлялся, несмотря на мои разные пляски с перезагрузками и входами-выходами.
-гады!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:40
ну звиняйте ,шо спросил чушь... крыша едет от вариативности...
Кажется в Аккорде было у меня, что в "истории операций" сэп уже зачислен, а купить валюту на конверт с него еще несколько минут не мог, т.к. на карте остаток не обновлялся, несмотря на мои разные пляски с перезагрузками и входами-выходами.
-гады!
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