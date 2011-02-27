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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 695696697698>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:40

ну звиняйте ,шо спросил чушь... крыша едет от вариативности...
Кажется в Аккорде было у меня, что в "истории операций" сэп уже зачислен, а купить валюту на конверт с него еще несколько минут не мог, т.к. на карте остаток не обновлялся, несмотря на мои разные пляски с перезагрузками и входами-выходами.

  cohan написав:после 16 - просто пропадет опция открытия
-гады!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:57

Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:57

  Goodman написав:Обменка начала задирать нос:
- Комісія на зношені купюри: до 3000 доларів – від 15%, понад 3000 доларів – від 10%

через терминал примата и 1-месячный депо, обменять старую труху на новые, не?
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:59

  kuzmich написав:через терминал примата и 1-месячный депо, обменять старую труху на новые, не?

А зачем 1-месячный депо? Приват-вклад опять открывать перестали?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:18

  demichh написав:Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?

УБИБ выдаёт когда как, то синими то зелёными. Но, даже зелёные хорошего качества, их без проблем берут в обменке.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:35

думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:39

  Игорь Алексеевич написав:думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.

Золотые слова. Ниже 39 не сдавать!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:39

  Игорь Алексеевич написав:думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.

Продолжайте наблюдение.
Держите нас в курсе
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:41

  demichh написав:Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?

Как и в любом другом отделении любого другого банка - выдают тем, что есть в наличии
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:А зачем 1-месячный депо? Приват-вклад опять открывать перестали?

Кстати - при снятии USD с приват-вклада на долларовую карту для виплат не будет комиссии если снять на следующий день после создания приват-вклада?
Я для перестраховки на месячный положил (но там всего 300 долларов старых которые обменки не брали без комиссии нужно было "обновить")
foxluck
 
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