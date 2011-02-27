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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 20:01
foxluck написав:
Кстати - при снятии USD с приват-вклада на долларовую карту для виплат не будет комиссии если снять на следующий день после создания приват-вклада?
Привату делать нечего проверять какой там день от создания вклада? По тарифам перевод с Приват-вклада на любую карту бесплатен. Вот и всё. Наоборот, Приват24 ещё и предупредит, если будешь выводить на Универсальную, что может ты ошибся и тебе на КДВ надо.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:11
demichh написав:
Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?
мотлох
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:16
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.
Золотые слова. Ниже 39 не сдавать!
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:21
lamal написав: flex123 написав:
УБИБ на след неделе условия поменяет. Как именно не уточнили. Но догадаться нетрудно думаю
а щось конкретніше ? є інформація ?
Буде введена комісія 0.7%. Почув від співробітника банку.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:22
ScaryBee написав: demichh написав:
Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?
мотлох
збірну солянку.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:33
flyman написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.
Золотые слова. Ниже 39 не сдавать!
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Есть надежда, уже 39.20
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:01
$38.80/39.00
Є•41.00/41.25
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:11
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:26
greenozon Кто такой Козырев? Пробежался сегодня по его тексту днем
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:29
про курс$ как-то банально, общие слова ни о чем. Тема наиболее вероятной нынешней спекуляции и раскачивания типа руками Привата не раскрыта совсем. Само оно на такие цифры за пару дней
не падает, при прочих тех же, что и до того
.
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