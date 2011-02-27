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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:01

  foxluck написав:Кстати - при снятии USD с приват-вклада на долларовую карту для виплат не будет комиссии если снять на следующий день после создания приват-вклада?

Привату делать нечего проверять какой там день от создания вклада? По тарифам перевод с Приват-вклада на любую карту бесплатен. Вот и всё. Наоборот, Приват24 ещё и предупредит, если будешь выводить на Универсальную, что может ты ошибся и тебе на КДВ надо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:11

  demichh написав:Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?

мотлох
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:16

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.

Золотые слова. Ниже 39 не сдавать!

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:21

  lamal написав:
  flex123 написав:УБИБ на след неделе условия поменяет. Как именно не уточнили. Но догадаться нетрудно думаю

а щось конкретніше ? є інформація ?


Буде введена комісія 0.7%. Почув від співробітника банку.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:22

  ScaryBee написав:
  demichh написав:Какого качества $ в УБИБ-е (УКРБУДІНВЕСТБАНК) выдают на печерске?

мотлох

збірну солянку. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:33

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:думаю падение завершилось. набираем темп к 39,5 на 8 марта, может и на выходных впритык приблизимся к этой отметке.

Золотые слова. Ниже 39 не сдавать!

¡No pasaran!

Есть надежда, уже 39.20
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:01

Традиційно на вечір скидають курс

$38.80/39.00
Є•41.00/41.25
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:11

Козирєв про обвал долара і маркер - 11 березня

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... vtoritsya/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:26

greenozon Кто такой Козырев? Пробежался сегодня по его тексту днем
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:29

  greenozon написав:Козирєв про обвал долара і маркер - 11 березня

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... vtoritsya/
про курс$ как-то банально, общие слова ни о чем. Тема наиболее вероятной нынешней спекуляции и раскачивания типа руками Привата не раскрыта совсем. Само оно на такие цифры за пару дней не падает, при прочих тех же, что и до того.
flysoulfly
 
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