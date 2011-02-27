Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 22:26
Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
Додано: Сер 01 бер, 2023 22:51
До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
пише, що Райфазен купував 39.2
За день майже плюс 1 грн.
Додано: Сер 01 бер, 2023 23:33
greenozon
Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар.
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