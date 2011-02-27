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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:26

Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:51

  Evgeny написав:Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.

До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/usd/2023-03-01/
пише, що Райфазен купував 39.2
За день майже плюс 1 грн.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:33

greenozon
Козирєв про обвал долара
Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар.
Сергей Пр
 
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