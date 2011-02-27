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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:26

Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:51

  Evgeny написав:Сегодня кто-то сдавал доллары по 38,50-38,80 ?
Меня жаба давит так низко сдавать, пока решил подождать пару дней.

До кінця місяця ще 30 днів. Чого спішити.
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/usd/2023-03-01/
пише, що Райфазен купував 39.2
За день майже плюс 1 грн.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:33

greenozon
Козирєв про обвал долара
Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:И как собираются выдавать $7?


тут такі перці що тримають у загашнику по одиничці пачку :)
головне щоб людям мізки поїпати
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:32

  Сергей Пр написав:greenozon
Козирєв про обвал долара
Ну, таке... «Низька платоспроможність населення у поєднанні із високою інфляцією скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти. А низький попит за відносно стабільною пропозицією — прямий шлях до зниження цінників в обмінках»… Ці фактори так само скорочуєють обсяг гривні, яку громадяни можуть витратити на будь-які товари. То за цією логікою, висока інфляція — прямий шлях до зниження цінників на всі товари:))). Долар — такий самий товар.

Такой самый, как какой? У разных товаров разная эластичность спроса и у доллара она высокая. Я так понимаю, что под "скорочує обсяги гривні, яку громадяни можуть витратити на купівлю валюти" он имел в виду, что если вчера пересичному хватало зарплаты на кило картошки и доллар, а сегодня из за подорожания картошки уже нет, то он скорее купит всё то же кило картошки, а доллар покупать не станет. Таким образом спрос на доллар со стороны этого пересичного упадёт. Другой вопрос, что то же количество гривны он всё равно потратил, поэтому не очевидно, что на тот же объём не возрастёт спрос на доллар у продавца картошки или дальше по цепочке.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

когда-то давно, в 2008м одна моя подруга выдала "доллар по 8 сделал Ющенко чтобы [уже не помню что]"...подругу я ценил не за это, а за то, но чтобы получить то, конечно, нельзя было смеяться на этим,

а смеяться хотелось: я был умным мальчиком, недавно стал директором небольшого дружного коллектива (с), работать в котором большая честь (с), и, конечно, курс доллара понимал исходя из доступных экономических и псевдоэкономических (казная пустая, янккович вывез миллиарды на камазах - вот это вот все из тогда будущего 2014го, будиттолькодорожать etc)критериев,

однако, читая сегодня оналитиков и оглядываясь на всякие черные вторники и черные августы, понимаю что к характеризованию ситуации и прогнозированию курса логика подруги (эх, Ленка, где-ты?..) оказывается куда ближе
cohan
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